John Rambo: trama e cast del film di stasera su Italia 1

Siete in cerca di un film d’azione? Allora John Rambo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2008, in onda stasera 14 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, artista celebre per aver recitato in opere come Gli spericolati, Porno proibito, Uno squillo per l’ispettore Klute, Rocky, Nick lo scatenato, Demolition Man e Creed – Nato per combattere.

Il lungometraggio d’azione, distribuita da Buena Vista International Italia, rappresenta il quarto capitolo dell’omonima saga iniziata nel 1982. Inoltre l’opera è stata dedicata a Richard Crenna, attore che negli anni precedenti ha recitato la pare del Colonnello Samuel Trautman presente in John Rambo solo con immagini di archivio. Ma quale pericoli dovrà affrontare questa volta il veterano di guerra?

John Rambo: trama del film di stasera su Italia 1

Desideroso di ripartire da zero, John Rambo si è trasferito in Thailandia settentrionale dove lavora su di un’imbarcazione sul fiume Salween. Tuttavia nel grande Stato asiatico imperversa la guerra tra il regime militare birmano e i Karen, un gruppo etnico locale. L’uomo però non ha alcuna intenzione di imbracciare le armi e in disparte osserva la terra straziata dal conflitto.

La tranquillità però dura poco e un giorno un gruppo di missionari chiede proprio di lui. Una volta incontrato, gli sconosciuti spiegano al veterano di guerra che i sentieri sulla terraferma sono pieni di mine ed hanno bisogno della sua aiuto per giungere in un posto dove la popolazione sta aspettando medicinali e provviste. Inizialmente l’eroe rifiuta ma poi accetta di accompagnarli in un villaggio birmano povero dove vivono molti ex militari. Lasciato il gruppo nel luogo prestabilito, l’intero accampamento viene assaltato dalla truppe governative che fanno una vera e propria carneficina e portano con sé quattro missionari. Venuto a conoscenza del sequestro, Rambo intraprenderà una pericolosa impresa per salvare i cristiani tenuti in ostaggio.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Sylvester Stallone che interpreta John Rambo. Julie Benz veste i panni di Sarah Miller e Paul Schulze quelli di Michael Burnett.

Hanno partecipato al film anche Matthew Marsden nel ruolo di Schoolboy, Graham McTavish in quello di Lewis e Tim Kang che è En-Joo. Infine Reynaldo Gallegos recita la parte di Diaz e Jake La Botz quella di Reese. Completano il cast di John Rambo Maung Maung Khin che è Pa Tee Tint e Ken Howard che è Arthur Marsh.

