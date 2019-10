A proposito di Rose: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Seppur con un certo ritardo, A proposito di Rose a breve approderà anche in Italia. La pellicola del 2018, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Tom Harper, regista britannico noto al grande pubblico per film e serie televisive come Electric Dreams, The Aeronauts, The Son, War Book, Peaky Blinders e The Scouting Book for Boys.

Il lungometraggio dai toni drammatici, prodotto da Fable Pictures e sceneggiato da Nicole Taylor, ha incassato nelle prime nove settimane di programmazione 1,6 milioni di dollari. Ma qual è la sinossi di A proposito di Rose?

A proposito di Rose: trama e anticipazioni del film al cinema

La pellicola, il cui titolo originale è Wilde Rose, racconta la storia di Rose-Lynn Harlan, madre ventitreenne da poco uscita di prigione. Pagato il debito con la giustizia e finalmente libera di ripartire da zero, la donna torna da suoi due bambini, Wynonna e Lyle, affidati nel frattempo alla nonna Marion. Quest’ultima, ligia al dovere e lavoratrice instancabile, è molto diversa caratterialmente dalla figlia e ha più volte mostrato disprezzo per le scelte di vita della giovane. In particolar modo non riesce a comprendere il desiderio della ragazza di lasciare Glasgow per inseguire il sogno della musica.

Determinata a realizzare i propri obiettivi, la protagonista di A proposito di Rose cerca invano di riavere il suo vecchio lavoro ma nessuno sembra fidarsi di una ex detenuta. Solo grazie all’intervento di Marion, stimata da tutta la comunità, trova un impiego come domestica di Susannah, ricca e potente donna. Inaspettatamente proprio la facoltosa sconosciuta, dopo aver ascoltato per caso la ragazza cantare mentre era intenta a fare le pulizie, decide di aiutare l’artista a diventare una star. Elettrizzata e felice di poter mostrare al mondo il suo talento, Rose dimentica completamente di prendersi cura dei suoi bambini. Resasi conto della gravità della situazione, Marion metterà la figlia davanti ad un bivio: dedicarsi alla famiglia o scegliere la musica.

Il cast del film al cinema

Protagonista di A proposito di Rose è Jessie Buckley che intepreta Rose-Lynn Harlan. Craig Parkinson veste i panni di Alan, Julie Walters quelli di Marion e Jamie Sives che è Sam.

Hanno partecipato al film anche Sophie Okonedo nella parte di Susannah e James Harkness in quella di Elliot. Infine Adam Mitchell ricopre il ruolo di Lyle e Saisy Littlefield è Wynnona.

