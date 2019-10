Dove vedere Bulgaria-Inghilterra in diretta streaming o tv. Le formazioni

Nella serata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, si giocherà la partita Bulgaria-Inghilterra, nuova giornata del Gruppo A per le qualificazioni agli Europei 2020. Si scontreranno quindi la prima della classe (a pari merito con la Repubblica Ceca, ma con una partita in meno) e l’ultima del girone, con un esito della partita pressoché scontato, anche per i bookmakers. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45: si giocherà al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia.

Euro 2020: la situazione nel Gruppo A

All’andata finì 4 a 0 per gli inglesi e stasera quale sarà l’esito della partita? A vedere la classifica attuale il risultato finale appare scontato: l’Inghilterra è prima con 12 punti (5 partite giocate), ma viene dal passo falso dello scorso venerdì ottobre, determinato dalla sconfitta (per 2-1) da parte della Repubblica Ceca, anche lei prima a 12 punti ma con una partita in più. La Bulgaria è fanalino di coda nel Gruppo A: su 6 partite giocate non ne ha vinta ancora una, collezionando 3 pareggi e 3 sconfitte. Questa la classifica attuale del Gruppo A.

Posizione Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti 1 Inghilterra 5 4 0 1 20 6 12 2 Repubblica Ceca 6 2 0 2 11 9 12 3 Kosovo 5 2 2 1 10 10 8 4 Montenegro 6 0 3 3 3 13 3 5 Bulgaria 6 0 3 3 5 11 3

Bulgaria-Inghilterra: le probabili formazioni

Così dovrebbero scendere in campo le squadre Bulgaria e Inghilterra questa sera. Ecco le probabili formazioni, a poche ore dal fischio d’inizio.

Bulgaria (4-5-1): Iliev; Pashov, Dimitrov, Zanev, Nedyalkov; Ivanov, Malinov; Popov, Marcelinho, Wanderson; Kraev. All : Balakov.

(4-5-1): Iliev; Pashov, Dimitrov, Zanev, Nedyalkov; Ivanov, Malinov; Popov, Marcelinho, Wanderson; Kraev. : Balakov. Inghilterra (4-1-4-1): Pickford; Trippier, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson; Sterling, Barkley, Rashford, Sancho; Kane. All : Southgate.

(4-1-4-1): Pickford; Trippier, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson; Sterling, Barkley, Rashford, Sancho; Kane. : Southgate. Arbitro: Bebek (CRO)

Liechtenstein-Italia: come potrebbero scendere in campo gli Azzurri

Bulgaria-Inghilterra: dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La partita Bulgaria-Inghilterra non sarà trasmessa in diretta tv, pertanto non è prevista neppure una diretta in streaming del match. Sui canali televisivi italiani non sarà dunque possibile assistere a una partita che potrebbe regalare punti importanti all’Inghilterra (o sorprendenti alla Bulgaria, che vorrebbe almeno risalire in classifica). Tuttavia, per restare aggiornati con il risultato e l’andamento della partita, sarà possibile seguire il match sul sito ufficiale della Uefa, e più precisamente nella sezione Qualificazioni Euro 2020.

