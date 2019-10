Noi i ragazzi dello zoo di Berlino: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Amazon Studios in collaborazione con Costant Television ha deciso di dare il via alla produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Noi i Ragazzi dello Zoo di Berlino. Un celebre nome che ricorda un film e un libro. Gli 8 episodi della prima stagione, tuttavia, si baseranno principalmente sull’omonimo romanzo autobiografico, scritto da Christiane Vera Felscherinow. Della sceneggiatura dello show si occuperà Annette Hess, mentre la regia sarà affidata a Philipp Kadelbach. Sebbene la data di uscita precisa non sia ancora stata confermata, è certo che la serie tv di Noi i ragazzi dello Zoo di Berlino debutterà nel 2020 su Amazon Prime. In attesa di conferme ufficiali sul futuro dello show, cerchiamo di dare un’occhiata a quale sarà la trama e chi saranno gli attori protagonisti.

Noi i ragazzi dello zoo di Berlino: la trama

La trama dello show, come su scritto, si basa sul celebre romanzo autobiografico di Christiane Vera Felscherinow. La storia in particolare racconta in maniera nuda e cruda la vita della protagonista che si è trovata a scendere nel tunnel di droga e prostituzione, accompagnata da amici che vivono per strada. Ma quali differenze ci saranno tra il libro e la serie tv? La produzione ha spiegato che innanzitutto lo show non avrà un’impostazione documentaristica come avviene nel libro, ma creerà piuttosto una storia ambientata in un mondo differente, mantenendo il cuore e il succo dei temi trattati nel romanzo. In particolare lo show seguirà le vicende di tre ragazzi e tre ragazze trasformandolo in un racconto corale.

Il cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Noi i ragazzi dello zoo di Berlino e quali personaggi interpreteranno all’interno della serie tv: Jana McKinnon vestirà i panni della protagonista Christiane; Michelangelo Fortuzzi nel ruolo di Benno; Lena Urzendowsky sarà Stella; Bruno Alexander interpreterà Michi; Jeremias Meyer vestirà i panni di Axel; Lea Drinda nel ruolo di Babsi.

