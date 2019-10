Le Iene Show: servizi e anticipazioni di stasera 15 ottobre 2019 Italia

Stasera 15 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. Lo storico programma di intrattenimento, versione italiana della trasmissione argentina Caiga quien caiga, approda ad un nuovo appuntamento con ancora tanti scottanti temi d’attualità da approfondire ed analizzare.

Al timone del rotocalco televisivo più irriverente di Mediaset ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino accompagnati, come di consueto, dalle voci della Gialappa’s Band. Ma cos’ha in serbo per noi Le Iene Show?

Tornano anche questa settimana le inchieste giornalistiche de Le Iene Show su alcuni fenomeni che preoccupano il pubblico italiano o problematiche troppo spesso sottovalutate. L’inviato Giulio Golia ha partecipato all’Alzheimer Fest per far luce su nuovi aspetti della malattia che sottrae a chi ne è affetto i ricordi del passato con l’unica possibilità quindi di vivere nel presente.

Gaston Zama invece è voltato fino in Florida per incontrare e smascherare un italiano diventato celebre a causa di un video girato a Miami dove sembra truffare un americano. Nel filmato Jimmy The Watch, così viene chiamato adesso l’uomo, viene accusato da un ragazzo di pelle nera di averlo truffato vendendogli merce contraffatta. Inizialmente il nostro connazionale è stato aspramente criticato ma incredibilmente con il passare del tempo è diventato un idolo sui social.

Anticipazioni di stasera 15 ottobre 2019: Sara Tommasi, le baby gang a Napoli e Tiziano Renzi

Successivamente a Le Iene Show ascolteremo le parole di Sara Tommasi, ex attrice porno tornata in tv per raccontare i suoi anni bui a causa del bipolarismo, disturbo psichiatrico che le ha provocato grandi sofferenze. La donna inoltre ha dichiarato che proprio in quel periodo è stata drogata e obbligata a girare film hard. Fortunatamente, dopo un lungo percorso di cura che ancora oggi continua, l’ex modella sta bene ed è pronta a ripartire da zero.

Le Iene Show poi cambieranno argomento con il servizio sulle baby gang a Napoli e le vicende che legano Tiziano Renzi alla Nigeria.

Le Iene Show: lo scherzo ad Angelo Pintus e l’aggressione a Filippo Roma

Non mancheranno momenti di puro divertimento come lo scherzo organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis ad Angelo Pintus.

Infine scopriremo cos’è successo a Filippo Roma, inviato de Le Iene Show aggredito da un gruppo di facinorosi mentre cercava di rivolgere alcune domande alla sindaca Virginia Raggi. Tutto questo e molto altro stasera su Italia 1.

