Shall We Dance? Trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Siete in cerca di una commedia romantica? Allora Shall We Dance?Allora potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2004, in onda stasera 15 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Peter Chelsom, regista, attore e sceneggiatore britannico noto al grande pubblico per opere come Il mistero di Jo Locke, il sosia e miss Britannia ’58, Amori in città…e tradimenti in campagna e Serendipity – Quando l’amore è magia.

Il lungometraggio musicale, ispirato all’omonimo film giapponese del 1996 a cura di Masayuki Suo, ha ottenuto tre candidature agli AARP Movies for Grownups Award e in Italia ha incassato al botteghino 10, 6 milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Shall We Dance?

Shall We Dance? Trama e anticipazioni film stasera in tv

Shall We Dance? Racconta la storia di John Clark, brillante avvocato di Chicago stimato da tutti. L’uomo vive con la moglie Beverly, profondamente innamorata del marito, e i suoi due figli che lo considerano un padre meraviglioso. Pur avendo un lavoro soddisfacente, il professionista è stanco della routine quotidiana e sente il peso del tempo che passa. Nulla sembra poter cambiare le noiose abitudini del legale fino a quando un evento stravolge tutti i suoi piani.

Un giorno John osservando dall’esterno la scuola di danza scorge alla finestra la maestra di ballo Paulina e, travolto dall’intensità del suo sguardo, decide di iscriversi al corso. Inizialmente però la donna rifiuta e il protagonista di Shall We Dance? è costretto a seguire le lezioni della vecchia proprietaria. Inaspettatamente Clark migliora a vista d’occhio e decide di partecipare ad un’importante gara di tango. Tuttavia l’uomo continua a tenere nascosta la sua nuova passione alla moglie. Beverly scoprirà l’hobby di suo marito?

Il cast del film

In Shall We Dance? Richard Gere interpreta John Clark e Susan Sarandon è Beverly Clark. Jennifer Lopez veste i panni di Paulina, Stanley Tucci è Link Peterson e Bobby Cannavale è Chic.

Hanno partecipato al film anche Lisa Ann Walter nel ruolo di Bobbie, Omar Benson Miller in quello di Vern e Tamara Hope che è Jenna. Infine Anita Gillette recita la parte di Miss Mitzi, Diana Salvatore quella di Tina e Mya Harrison è la fidanzata di Vern. Completano il cast Richard Jenkins nei panni del detective Devine e Nick Cannon in quelli di Scott.

