Figli del set: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

L’attesa è quasi finita, a breve Figli del set approderà sul grande schermo. La pellicola del 2016, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Alfredo Lo Piero, produttore, autore e regista siciliano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in La libertà non deve morire in mare.

Le musiche dell’emozionante documentario, prodotto da Carlotta Bolognini, sono a cura Matteo Musumeci, la fotografia è di Giuseppe Bennica e il montaggio è ad opera di Marco Spoletti. Ma qual è la sinossi di Figli del set?

Figli del set: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Come già detto in apertura di articolo, la nuova opera di Alfredo Lo Piero sarà in programmazione al cinema dal 17 ottobre 2019. Il documentario racconta la storia di Carlotta Bolognini, donna nata e cresciuta in una famiglia in cui la Settima Arte è sempre stata di casa. Pensierosa e triste per i bei tempi andati, la protagonista assieme al padre Manolo decide di riunire con un invito a cena amici di lunga data e i figli del set, coloro che ammirando i proprio cari alle prese con quel mondo scintillante hanno vissuto emozioni ed esperienze indimenticabili. Custodi di preziosi ricordi, raccontano il loro rapporto con il grande schermo in un viaggio fatto di malinconiche e romantiche memorie.

Anche Manolo però si porta dietro un bagaglio di aneddoti e immagini davvero travolgenti che mostrano la nostalgica per un modo di fare cinema oramai quasi completamente scomparso ma che ancora molto da dire e da offrire al pubblico.

Il cast del film

Il cast di Figli del set è composto da: Carlotta Bolognini, Manolo Bolognini, Desiree Corridoni, Franco Corridoni, Maria Teresa Corridoni, Alberto Dell’Acqua, Raffaella Fantasia, Stefania Lerro, Fabio Melelli, Claudia Nannuzzi, Daniele Nannuzzi, Claudio Pacifico, Alex Partexano e Danny Quinn.

Sono presenti nel documentario anche Francesco Frigeri, Fabrizio Frizzi, Fabio Frizzi, Vera Gemma, George Hilton, Simona Izzo, Claudio Risi, Alessandro, Renzo Rossellini, Federica Tessari, Ricky Tognazzi e Saverio Vallone.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it