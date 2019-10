Il mio profilo migliore: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Il mio profilo migliore. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Safy Nebbou, attore e regista francese noto al grande pubblico per opere come The Giraffe’s Neck, Mark of an angel, Dumas, Comme un homme e In the Forests of Siberia.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Celle que vous croyez e quello internazionale Who You Think I Am, è stato prodotto da Diaphana Films con Scope Pictures e presentato durante la sessantanovesima edizione del Festival di Berlino. Ma qual è la sinossi di Il mio profilo migliore?

Come già detto in apertura di articolo, Il mio profilo migliore sarà in programmazione al cinema dal 17 ottobre 2019. Il film racconta la storia di Claire, donna di mezza età al passo con i tempi che ha due figli, un matrimonio fallito alle spalle ed un fidanzato di nome Ludo più giovane di lei. Proprio la differenza d’età rappresenta per la divorziata motivo di angoscia in quanto teme che il suo partner possa tradirla. Tormentata dai dubbi, decide di spiarlo su Facebook e testare la sua fedeltà creando un account falso con il quale si finge Clara, bellissima e affascinante ventiquattrenne.

Iniziata la sua operazione in incognito per controllare la sua dolce metà, la protagonista de Il mio profilo migliore conosce sul web Alex, amico di Ludo. Giorno dopo giorno la donna stringe un legame sempre più forte con il ragazzo inconsapevole di chi si trovi davvero dall’altra parte dello schermo. Sboccia così un’attrazione che pur essendo realtà solo nel mondo virtuale stravolgerà in un modo del tutto inaspettato la vita di Claire.

Il cast del film al cinema

In Il mio profilo migliore Juliette Binoche interpreta Claire Millaud mentre François Civil è Alex Chelly. Nicole Garcia veste i panni della Dr. Catherine Bormans, Marie-Ange Casta quelli di Katia e Guillaume Gouix è Ludovic Dalaux.

Hanno partecipato al film anche Charles Berling nella parte di Gilles, Jules Houplain quella di Max e Jules Gauzelin è Tristan. Completano il cast Francis Leplay nel ruolo di Serge, Pierre Giraud in quello di Paul e Claude Perron che è Solange.

