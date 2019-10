Cristiano Ronaldo segna sempre: sarà lui il migliore marcatore di sempre?

Cristiano Ronaldo, ancora una volta, si rende partecipe nella partita Ucraina–Portogallo siglando il suo 700esimo gol in carriera. Il fuoriclasse della Juventus, sesto nella classifica dei marcatori più prolifici della storia del calcio, è attualmente al primo posto, nella classifica di giocatori ancora in attività, davanti a gente del calibro di Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez e Robert Lewandowski. Serata complicata per il Portogallo in Ucraina, ma Ronaldo è sempre presente realizzando al 27’ della ripresa il gol che ha ridotto lo svantaggio del suo Portogallo, così raggiungendo quota 700 gol in carriera. Ai 605 centri ottenuti con le squadre di club, Cristiano ha aggiunto i 95 gol con il Portogallo.

Cristiano Ronaldo gol e carriera

Ronaldo è attualmente il numero 7 e centravanti della Juventus, ma in passato ha collezionato numerosi record e gol con altre maglie. Ha siglato il suo primo gol con la divisa dello Sporting il 7 ottobre del 2002 e grazie alle ottime prestazioni è riuscito ad attirare le attenzioni di numerosi allenatori, tra questi Sir Alex Ferguson, in quel momento allenatore del Manchester United. Prima di passare ai Red devils, il portoghese ha segnato con la divisa dello Sporting 38 reti. In premier i numeri del cinque volte pallone d’oro sono migliorati nel tempo riuscendo a segnare 118 reti prima del suo passaggio in Spagna. Al Real Madrid Cr7 stupisce il mondo vincendo per 4 volte la Champions League e per 4 volte il pallone d’oro. Con la divisa del Real Madrid ha segnato ben 450 gol. Cristiano Ronaldo a 33 anni ha continua voglia di stupire ed è alla ricerca della sua sesta Champions con la maglia della Juventus, con la quale ha segnato 32 reti.

Classifica marcatori di sempre

Cristiano Ronaldo attualmente è al 5° posto nella classifica marcatori di sempre. Il numero 7 della Juventus punta in grande, ai 767 di Pelé però ci vorrebbero almeno due stagioni ai livelli di qualche anno fa: i 21 gol in A dello scorso anno non bastano. Dietro di lui il suo rivale storico Lionel Messi con 683 reti e altri campioni ancora in attività.

