Apple Watch 5: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Lo smartwatch della casa di Cupertino si aggiorna ed è pronto a rivelarsi nella sua quinta generazione. Per la prima volta avrà un display Oled Always On. Una simile specifica ha trovato già spazio su altri dispositivi della casa mai era apparsa sullo smartwatch. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’impostazione e più in generale cosa c’è da aspettarsi da questo device?

Apple Watch 5: i vantaggi dell’always on display

“Tappare” lo schermo o ruotare il polso non è sempre semplice. Ci sono momenti della giornata in cui si è troppo impegnati. L’always on display risolve tutto ciò e permette di avere sempre sott’occhio il proprio smartwatch e le relative funzioni. La tecnologia OLED LTPO, permette di non sprecare la batteria grazie ad un sistema di pixel autoilluminanti Low Temperature Polycrystalline Oxid. Non tutte le notifiche, tuttavia, appariranno nel quadrante, l’azienda statunitense ha lasciato quelle meno importanti fuori dalla schermata sempre accesa.

Apple Watch 5: autonomia, WatchOS 6 e eventuale prezzo

Per quanto riguarda l’autonomia, diciamo che c’è un consumo maggiore, ma, fatte le dovute proporzioni, la capacità di saving da parte del nuovo display, è impressionante. Se prima il Watch 4 riusciva ad arrivare a fine giornata con circa il 35% di batteria, ora arriverà a fine giornata con il 20%. Nel nuovo smartwatch ci sarà anche WatchOS 6, sistema operativo dedicato, il quale avrà anche un nuovo App Store. Il prezzo non appare per niente salato, 459 euro per la versione entry level e 589 euro per la versione non solo GPS ma anche Cellular.

Francesco Somma

