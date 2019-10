Dove vedere Cagliari-Spal in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Cagliari-Spal, che si disputerà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 15:00 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari arriva da un grande pareggio contro la Roma e sicuramente vorrà continuare su questa giusta via, vista anche la sua posizione in classifica. La squadra sarda quest’anno ha più voglia del solito di fare bene e durante questo primo inizio di stagione lo ha confermato pienamente; ma sarà difficile, non tanto per la salvezza, quanto visto l’elevato livello nella massima serie quest’anno per puntare a qualcosina in più. Ricordiamo che la formazione sarda recupera l’infortunato Pisacane mentre Cacciatore, Lykogiannis, Klavan e Mattiello continuano a seguire un allenamento personalizzato e rimangono in dubbio. Si potrebbe anche ritagliare un posto da trequartista titolare Nainggolan e sono sulla via del ritorno anche tutti i nazionali. Maran ha anche le idee confuse per la coppia da schierare a centrocampo tra Castro-Cigarini e inoltre c’è da valutare anche il risentimento muscolare di Joao Pedro: in caso di resa è pronto Birsa.

Al contrario dei rossoblu, la Spal viene da una vittoria all’ultima giornata, motivazione per dare il massimo anche in questo match ma ha una posizione in classifica completamente diversa da quella degli isolani e cerca di riprendersi per evitare il peggio. Bisogna quindi un cambio di direzione per guadagnare la terza salvezza consecutiva. In attacco il dubbio è su chi dovrà affiancare Petagna, visto l’assenza di Di Francesco. La prima scelta al momento ricade su Sergio Floccari per provare ad espugnare la Sardegna Arena. Ballottaggio in difesa tra Igor e Felipe, stesso discorso per Sala e Cionek. Mentre a centrocampo non dovrebbe avere dubbio l’allenatore della Spal, visto che Valdifiori dovrebbe essere in vantaggio su Murgia. Squalificato Strefezza.

LEGGI ANCHE: La nazionale italiana ha ufficialmente aperto un nuovo ciclo

Le probabili formazioni di Cagliari-Spal

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

Allenatore: Semplici

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Cagliari-Spal sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it