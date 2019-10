Bus contro albero Roma: feriti, dinamica e cos’è successo

Un autobus della linea 301 dell’Atac si è schiantato contro un albero questa mattina, mercoledì 16 ottobre 2019, a Roma, sulla via Cassia, nei pressi del civico 481. Diversi i feriti a causa dell’incidente, che sono stati subito portati in ospedale, alcuni in codice rosso, autista compreso. Si sta cercando di comprendere la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il bus è andato a scagliarsi contro l’albero: tra le prime ipotesi, titola Il Messaggero, la guida con il cellulare (e quindi una distrazione del conducente) o un malore, ma attualmente si sta ancora cercando di ricostruire l’accaduto.

Bus contro albero a Roma: feriti portati in vari ospedali

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente 12 ambulanze, che poi si sono occupate di trasferire i feriti in diversi ospedali capitolini, tra i quali il San Filippo Neri, il Policlinico Gemelli, il Sant’Andrea, il Fatebenefratelli e il Villa San Pietro. I passeggeri che hanno riportato ferite meno gravi, invece, sono stati curati direttamente sul posto. Non è stato il caso dell’autista del bus, che invece è stato portato in ospedale in codice rosso e sarà sottoposto ai consueti test di droga e alcol per accertare le condizioni dello stesso al momento in cui era in servizio (il dipendente lavora per l’azienda dal 2007, più o meno lo stesso anno in cui il mezzo pubblico è diventato operativo). Nessun pericolo di vita tra i 9 codici rossi registrati.

Hagibis, il tifone che ha colpito il Giappone: danni, feriti e morti. Il bilancio

Bus contro albero a Roma: traffico rallentato nella zona dell’incidente

Naturalmente l’incidente ha avuto conseguenze sul traffico in zona, con rallentamenti di mezzi pubblici e privati, tra cui spiccano i forti ritardi degli autobus delle linee 201, 301 e 223. L’azienda si è scusata ufficialmente con i passeggeri, affermando che sono in corso accertamenti su quanto accaduto, allo scopo di individuare eventuali profili di responsabilità.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it