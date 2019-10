Harold Bloom è morto: chi era il critico letterario e quanti anni aveva

La critica letteraria piange la scomparsa di uno dei suoi maggiori pilastri. Muore all’età di 89 anni Harold Bloom dopo una lunga malattia.

Ne hanno dato il triste annuncio l’università di Yale e la moglie Jeanne, con cui era sposato dal 1959.

Chi era Harold Bloom

Harold Bloom nacque da genitori ebrei nel 1930 a New York e si è spento il 14 ottobre 2019 all’ospedale di New Haven, in Connecticut.

Considerato uno dei più influenti critici letterari al mondo, Bloom si avvicinò al mondo della scrittura fin da giovane e nel 1994 pubblicò la sua opera The Western Canon (Il canone occidentale) aprendo un dibattito sui classici e sulla loro ereditarietà.

Bloom insegnò come professore presso l’università di Yale per quasi 60 anni, dove tenne la sua ultima lezione fino a quattro giorni prima della sua morte.

A causa di un incidente stradale negli ultimi anni il critico ha avuto alcune difficoltà a recarsi in università, ma non ha comunque mai smesso di fare quello che amava continuando a tenere le sue lezioni anche da casa.

Vantava una vasta conoscenza delle lingue: parlava e leggeva altre nove oltre alla lingua madre, tra cui il greco, l’ebraico (insegnatoli dai genitori) e l’italiano.

Le sue opere

Harold Bloom ha scritto oltre 40 opere in cui criticava dalle tesi femministe sino a quelle post-strutturaliste passando per quelle marxiste.

Era William Shakspeare il suo centro focale, la sua ispirazione, a cui dedicò anche molti saggi. Intoccabile per lui, era considerato insuperabile e definito dal critico “lo scrittore degli scrittori”.

Il saggio che ebbe più successo fu comunque quello del 1994, The Western Canon, che fu tradotto in quarantacinque lingue e diffuso in molti paesi del mondo divenendo best-seller.

Al suo interno Bloom stilava una lista dei 26 autori che secondo lui hanno gettato le basi sul nostro modo di leggere, scrivere e pensare. Autori di cui ognuno di noi dovrebbe leggerne un libro almeno una volta nella vita.

Nella lista rientravano i grandi classici come Pirandello, D’Annunzio, Ungaretti, Levi, Svevo, Calvino e molti altri.

Il critico più ribelle di sempre

Bloom non era solamente il critico più conosciuto al mondo, ma anche il più temuto in quanto non si faceva troppi problemi ad inserire un autore nella sua lista nera.

Il critico aveva espresso senza troppi peli sulla lingua il suo disprezzo per gli autori di fenomeni mondiali come J.K. Rowling, scrittrice di Harry Potter e Stephen King, di IT e di altri thriller. Nonostante il successo mondiale dei due autori, Bloom ha sempre detto la sua anche andando controcorrente.

Tra le altre critiche rilevanti, anche quella alla Bibbia fece scalpore, considerata scritta da una donna e sollevando polemiche tra gli studiosi di Bibbia. In una delle sue ultime interviste definì Dio “un personaggio letterario”.

Amava Philip Roth e anche Salinger, ma gli aveva dato vita breve nel mondo della letteratura.

Definì ridicolo il Premio Nobel a Dario Fo, e difese per tutta la sua vita Dante, oltre che a Shakspeare.

