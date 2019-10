Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Safe House- Nessuno è al sicuro potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2012, in onda stasera 16 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Daniel Espinosa, regista e produttore cinematografico svedese di origine cilena noto al grande pubblico per film come Babylonsjukan, Snabba Cash, Child 44- Il bambino 44 e Life- Non oltrepassare il limite.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Universal Pictures e sceneggiato da David Guggenheim, racconta la storia di un ex agente della CIA latitante e della recluta Matt Weston costretti a far coppia per sfuggire a degli spietati criminali. Ma qual è la sinossi di Safe House?

Safe House – Nessuno è al sicuro: trama e anticipazioni del film

Tobin Frost è un brillante agente della CIA che ad un certo punto della sua carriera ha tradito l’agenzia per cui lavorava e venduto informazioni top secret ai nemici degli Stati Uniti. Da dieci anni oramai non si hanno più notizie dell’uomo fino a quando finalmente non viene intercettato in Sudafrica. Arrestato e preso in custodia dalla Central Intelligence Agency, viene portato nella Safe House, casa segreta utilizzata per nascondere i testimoni.

Desiderosi di interrogare il loro ex collega per scoprire i dettagli dei suoi affari, ben presto il rifugio viene individuato da alcuni violenti mercenari che lo assaltano facendo una vera e propria strage. A questo punto la recluta Matt Weston è obbligata ad aiutare Tobin e fuggire con lui per scampare alla morte e scoprire chi si nasconde dietro l’agguato alla Safe House.

Il cast del film

In Safe House Denzel Washington interpreta Tobin Frost mentre Ryan Reynolds è Matt Weston. Vera Farmiga veste i panni di Catherine Linklater, Brendan Gleeson quelli di David Barlow e Sam Shepard che è Harlan Whitford.

Hanno partecipato al film Rubén Blades nel ruolo di Carlos Villar, Nora Arnezeder in quello di Ana Moreau e Robert Patrick che è Daniel Kiefer. Infine Liam Cunningham recita la parte di Alec Wade e Joel Kinnaman quella di Keller. Completano il cast di Safe House Fares Fares nei panni di Vargas e Sebastian Roché in quelli di Heissler.

