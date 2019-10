Se mi vuoi bene: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Siete in cerca di commedia che sappia divertivi ma anche emozionarvi? Allora Se mi vuoi bene potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Fausto Brizzi, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per film come Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro Femmine, Pazze di me, Indovina chi viene a Natale e Modalità aereo.

Il lungometraggio dai toni drammatici, sceneggiato da Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e Martino Coli, segue le vicende di un brillante avvocato con un gran talento nello scatenare, suo malgrado, catastrofi. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Come già detto in apertura di articolo, la pellicola sarà in programmazione al cinema dal 17 ottobre 2019. La commedia racconta la storia di Diego, avvocato di grande successo che però soffre di una forte depressione. Disperato al pensiero di vivere per sempre in questo modo, il legale, dopo un tentativo di suicidio non riuscito, decide di lottare contro il suo disturbo aiutando le persone a cui tiene e che molto spesso ha fatto soffrire.

Assieme ai suoi due compagni di chiacchiere Massimiliano ed Edoardo, il legale decide di dare una mano a: la figlia, il fratello, la mamma, il papà, l’amica, l’ex moglie e una coppia di amici. Progettato il piano, Diego si mette all’opera ma ben presto il suo progetto prende una piega molto diversa da quella sperata. Nonostante la buona volontà infatti, il protagonista di Se mi vuoi bene finisce per peggiorare i problemi che stanno affrontano i suoi cari causando ancora più problemi.

Il cast del film

In Se mi vuoi bene Claudio Bisio interpreta Diego mentre Sergio Rubini è Massimiliano. Flavio Insinna veste i panni di Edoardo, Lucia Ocone quelli di Loredana.

Hanno partecipato al film anche Maria Amelia Monti nel ruolo di Giulia, Dino Abbrescia quello di Luca e Susy Laude che è Simona. Inoltre Lorena Cacciatore recita la parte di Laura, Elena Santarelli quella di Daniela e Valeria Fabrizi è Olivia. Infine Memo Remigi è Paolo e Cochi Ponzoni interpreta Adriano Bertoni. Completano il cast Luca Carboni e Gian Marco Tognazzi nei panni di Alessandro. e Luca Carboni.

