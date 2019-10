Eurogames 2019: anticipazioni puntata stasera 17 ottobre su Canale 5

Divertimento, allegria e competizione, queste le caratteristiche principali degli Eurogames 2019. Il programma televisivo, versione rinnovata e rivisitata dei Jeux Sans Frontières, approda al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese e spassose prove da superare.

Come di consueto, al timone del game show ci saranno Ilary Blasi e Alvin che, in un’atmosfera gioiosa e spensierata, presenteranno le nazioni in gara e commenteranno le bizzarre sfide che i concorrenti dovranno affrontare per accumulare punti. La settimana scorsa è stata la Germania ha strappare la vittoria mentre l’Italia ha raggiunto la seconda posizione. Ha conquistato poi un posto sul podio la Polonia seguita da Russia, Spagna e Grecia. Ma cosa hanno in serbo per noi questa volta gli Eurogames?

L’appuntamento con gli Eurogames 2019 è fissato per oggi 17 ottobre alle 21.20 su Canale 5. A sfidarsi stasera saranno: Parma per l’Italia, Berlino che rappresenta la Germania, Creta per la Grecia, la Polonia con Janów Lubelski, Novosibirsk per la Russia e la Spagna con Jaca. Tra poche ore quindi seguiremo le strambe imprese che i concorrenti proveranno a superare nel miglior modo possibile per accumulare punti così da scalare la classifica. Obiettivo del programma è proprio quello di rafforzare il sentimento di unione tra le nazioni attraverso un sano spirito di competizione e intrattenere il pubblico con uno show capace di riunire tutta la famiglia attorno alla televisione.

Tornano quindi le tre prove fisse degli Eurogames (Fil Rouge, Pallodromo, Muro dei campioni) e le sei gare che cambiano in ogni puntata. Tra queste ci sarà la Divina Commedia, gioco in cui le squadre dovranno attraversare il Purgatorio per raggiungere l’angelica Beatrice con la quale Dante risalirà fino in Paradiso. La vittoria andrà a chi riuscirà a completare il percorso nel minor tempo possibile. Ogni gruppo poi potrà decidere se utilizzare o meno il jolly in questa sfida per raddoppiare il proprio punteggio. A valutare le performance ci penserà la giuria capitanata da Juri Chechi, ex ginnasta e medaglia d’oro olimpica che ricoprirà anche il ruolo di arbitro. Tutto questo e molto altro su Canale Cinque.

