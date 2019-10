Un passo dal cielo 5: trama e anticipazioni sesta puntata stasera 17 ottobre

Il giovedì sera si apre all’insegna degli intrighi e misteri con Un passo dal cielo 5. L’amata serie televisiva, diretta da Raffaele Androsiglio, Jan Maria Michelini e Cosimo Alemà, giunge al suo sesto appuntamento con un sorprese e inaspettate rivelazioni.

La settimana scorsa l’omicidio di una donna, ex adepta della Deva, tornata a San Candido per cercare suo figlio, ha istillato nuovi dubbi e domande nella mente di Francesco Neri per quanto riguarda le indagini sul suo bambino. Nel frattempo Vincenzo Nappi ha avuto un duro confronto con Eva che ha travolto il futuro della loro famiglia. Ma cos’ha in serbo per noi questa volta Un passo dal cielo 5?

Un passo dal cielo 5: trama, e anticipazioni sesta puntata stasera 17 ottobre

L’appuntamento con Un passo dal cielo 5 è fissato per oggi 17 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1. Nell’episodio di stasera, intitolato Fantasmi del Passato, Elena subisce le minacce di un misterioso uomo. Francesco Neri, resosi conto di quanto la donna sia spaventata e angosciata dalle intimidazioni dello sconosciuto, decide di andare in fondo a questa storia e scoprire l’identità del pericoloso estraneo. Ma le preoccupazioni per il comandante della Guardia Forestale non finiscono qui. Quest’ultimo infatti deve anche affrontare la delicata situazione che sta vivendo Emma Giorgi, scossa dalla gravidanza che potrebbe essere compromessa dall’aneurisma per cui deve operarsi e sorpresa dall’inaspettato ritorno a casa di suo fratello Giulio.

Guai in vista anche per gli altri protagonisti di Un passo dal cielo 5. Valeria infatti è alle prese con Ezio, padre di Isabella giunto in città per portarle via la sua adorata nipote. Per il bene della piccola la zia passa del tempo con l’uomo provocando così la gelosia di Vincenzo che in silenzio li osserva da lontano. Tuttavia proprio la sofferenza provata nel vedere la sorella di Adriana in compagnia di un’altra persona porterà Nappi a meditare sui sentimenti che prova per lei.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it