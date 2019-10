Il palazzo del Viceré: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film storico che sappia emozionarvi? Allora Il palazzo dei Viceré potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 17 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Gurinder Chadha, regista britannica nota la grande pubblico per lungometraggi come Sognando Beckham, Matrimoni e pregiudizi, La mia vita è un disastro e Blinded by the Light.

L’opera biografica dai toni drammatici, distribuita dal Cinema srl, è stata proiettata fuori concorso alla sessantasettesima edizione del Festival di Berlino dedicato alla Settima Arte. Ma qual è la sinossi de Il palazzo del Viceré?

1947. Dopo ben tre secoli di dominazione, l’Impero Britannico in India sta per finire. Data la complessità della situazione, non è possibile operare un taglio netto ragion per cui la delicata transizione del Paese verso l’indipendenza è affidata al nipote della Regina Vittoria, Lord Mountbatten. Quest’ultimo quindi si trasferisce assieme alla moglie e alla figlia nel Palazzo del Viceré a Delhi.

Il nobile uomo e la sua consorte tentano in tutti i modi di trovare un punto di incontro tra induisti, musulmani e sikh ma ben presto vedono i loro buoni propositi scontrarsi con una realtà impossibile da gestire. Il conflitto infatti tra le diverse religioni sfocia nella separazione fra India e Pakistan. Sullo sfondo di una dolorosa scissione, le esperienze di vita della famiglia reale si intrecciano con quelle di alcune persone che fanno parte dello staff del Palazzo del Viceré. Questo per esempio è il caso di Aalia e Jeet, due ragazzi innamorati e di fede diversa, che allo scoppio dell’insurrezioni dovranno prendere una decisione importante.

Il cast del film

In Il palazzo del Viceré Hugh Bonneville interpreta Lord Louis Mountbatten mentre Gillian Anderson è Lady Edwina Mountbatten. Manish Dayal veste i panni di Jeet Kumar, Huma Qureshi quella di Aalia Noor e Michael Gambon è il generale Lionel Hastings Ismay.

Hanno partecipato al film anche David Hayman nel ruolo di Ewart, Simon Callow in quello di Cyril Radcliffe e Lily Travers che è Lady Pamela Hicks. Completano il cast Om Puri nella parte di Ali Rahim Noor, Simon Williams in quella di Archie Wavell e Sarah-Jane Dias che è Sunita, amica di Aalia.

