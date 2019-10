The Informer: trama, cast e anticipazioni del thriller. Quando esce

Siete in cerca di un poliziesco ad alta tensione? Allora The Informer potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre 2019, è stata diretta da Andrea Di Stefano, attore e regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Escobar e recitato in lungometraggi come Almost Blue, Cuore sacro, Mangia prega ama, Vita di Pi e In guerra per amore.

Il thriller dalle forti emozioni, sceneggiato da Matt Cook e prodotto da Thefyzz, Thunder Road Pictures in associazione con Imagination Park Entertainement, rappresenta l‘adattamento per il grande schermo del romanzo Tre sekunder scritto da Börge Hellström e Anders Roslund. Ma qual è la sinossi di The Informer?

Come già detto in apertura di articolo, The Informer è in programmazione al cinema dal 17 ottobre 2019. La pellicola racconta la storia di Pete, ex agente che un tempo si occupava delle operazioni speciali per poi essere congedato con onore. L’uomo un giorno trasgredisce la legge per difendere la moglie e viene arrestato e mandato in prigione.

Due membri dell’FBI, consapevoli delle grandi capacità del recluso, offrono al carcerato la scarcerazione anticipata a patto che diventi un loro informatore e utilizzi il suo talento investigativo per aiutarli ad incastrare il più grande boss della criminalità organizzata di New York. Desideroso di tornare in libertà e di poter riabbracciare la sua famiglia, il protagonista di The Informer accetta la proposta. Tuttavia ben presto la missione si rivela molto più complicata e pericolosa del previsto.

Il cast del film

In The Informer Joel Kinnaman interpreta Pete Koslow e Rosamund Pike è Wilcox. Clive Owen veste i panni di Montgomery e Common quelli di Grens.

Hanno partecipato al film anche Ana de Armas nel ruolo di Sofia Hoffman e Sam Spruell in quello di Slewitt. Completano il cast Martin McCann nella parte di Riley e Eugene Lipinski in quella di Klimek

