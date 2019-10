Guardians – Il risveglio dei guardiani: trama, cast e anticipazioni del film

Amate le storie di fantascienza? Allora Guardians – Il risveglio dei guardiani potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 18 ottobre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Sarik Andreasyan, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per film come Robo, Unforgiven, The Earthquake, American Heist, Beremennyy e Lyubov v Gorode Angelov.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Andrey Gavrilov e prodotto da Big Cinema House, Enjoy Movies e Renovatio Entertainment, ha come protagonisti un gruppo di coraggiosi supereroi alle prese con una pericolosa missione. Ma qual è la sinossi di Guardians?

Guardians – Il risveglio dei guardiani: trama e anticipazioni del film

La pellicola è ambientata negli anni della Guerra Fredda. In un clima tutt’altro che disteso, l’organizzazione sovietica segreta chiamata Patriot si impegna nella ricerca di un’alternativa efficace e innovativa per contrastare minacce soprannaturali. Lo scienziato Avgust Kuratov riesce a modificare e migliorare il DNA di alcuni individui selezionati per diventare Guardians, ovvero guardiani della Nazione, ma l’ambizioso progetto finisce per essere abbandonato a causa dei pochi successi a fronte di tanti fallimenti.

2016. La presentazione di nuovi robot per l’esercito russo si trasforma in una carneficina quando le macchine insorgono contro i militari. Dei guerrieri superdotati solo quattro sono riusciti a sfuggire ai esperimenti e, una volta scappati, hanno fatto perdere le proprie tracce vivendo sotto falsa identità. Pur volendo passare l’intera esistenza lontano dai terribili ricordi del passato, i Guardians decidono di uscire allo scoperto per salvare il mondo da un futuro di distruzione e morte. Riusciranno a portare a termine la loro impresa i nostri eroi?

Il cast del film

In Guardians Anton Pampushnyy interpreta Arseniy / Arsus mentre Sanjar Madi è Temirkhan / Khan. Sebastien Sisak veste i panni di Lernik / Ler e Alina Lanina quelli di Kseniya.

Hanno partecipato al film anche Valeriya Shkirando nel ruolo di Mayor Elena Larina e Vyacheslav Razbegaev in quello di General-mayor Nikolay Dolgov. Completano il cast Stanislav Shirin nella parte di Avgust Kuratov e Aleksandr Komissarov in quella di Viktor Dobronravov.

