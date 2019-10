Contromano: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 3 con Albanese

Contromano: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 3 con Antonio Albanese

Il week-end si apre all’insegna del divertimento e buonumore con Contromano. La pellicola del 2018, in onda stasera 18 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta e interpretata da Antonio Albanese, attore, regista e imitatore italiano noto al grande pubblico per aver recitato in film come È già ieri, La seconda notte di nozze, Qualunquemente, To Rome with Love, Mamma o papà e Come un gatto in tangenziale.

L’esilarante commedia racconta la storia di un cinquantenne milanese che gestisce un negozio di calzini e stanco di vedere i propri affari andare in malora opta prende una piano folle. Ma qual è la sinossi di Contromano?

Mario Cavallaro è un cinquantenne milanese proprietario di un negozio di calzini ereditato dal padre. L’uomo, scrupoloso, preciso e abitudinario non cambierebbe per nulla al mondo la sua routine a cui è infatti molto legato. Addirittura tutte le mattine si sveglia sempre alla stessa ora, ogni giorno beve il caffè nello stesso bar e agli appuntamenti spacca il minuto. Per nulla annoiato dal condurre una vita senza mai nessuna novità o sorpresa, una serie di imprevisti stravolgono i suoi progetti futuri.

Il locale in cui per anni ha preso l’espresso improvvisamente passa nelle mani di un egiziano a cui il vecchio gestore ha ceduto l’attività. Come se non bastasse, il protagonista di Contromano perde clienti a causa di Oba, giovane senegalese che vende per strada calzini ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di Mario. Giunto al limite della sopportazione, Cavallaro decide di mettere in atto un piano folle: rapire il suo rivale in affari e riportarlo a casa sua. Tra esilaranti gag, inaspettate rivelazioni e colpi di scena, il commerciate intraprenderà un bizzarro viaggio dalle conseguenze inaspettate.

Il cast del film

In Contromano Antonio Albanese interpreta Mario Cavallaro mentre Alex Fondja è Oba.

Hanno partecipato al film anche Aude Legastelois nel ruolo di Dalida e Daniela Piperno in quello di Gisella. Completano il cast David Anzalone nella parte di Umberto e Valentina Pace in quella della cognata di Umberto.

