Gabriele Cirilli ospite a Tale e Quale Show 2019: carriera, biografia e chi è

L’11 ottobre 2019 Davide de Marinis ha vinto la puntata di Tale e Quale show imitando Vasco Rossi. Oltre la giuria anche Gabriele Cirilli, ospite della trasmissione, ha dimostrato di aver apprezzato davvero tanto la performance dell’artista.

Il comico abruzzese è una vecchia conoscenza del programma a cui ha partecipato in passato come concorrente divertendosi ad interpretare i big della musica nazionale e internazionale. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata di Gabriele Cirilli?

Chi è Gabriele Cirilli: età, biografia e vita privata

Capelli castano scuro, Sguardo vispo, sorriso contagioso, così si presenta l’artista dalle battute esilaranti. Gabriele Cirilli nasce a Sulmona, comune della provincia dell’Aquila in Abruzzo, il 12 giugno 1967 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Trascorre l’infanzia insieme al padre marmista, purtroppo deceduto nel 1992, e la madre Augusta, recentemente scomparsa, e i suoi due fratelli.

Appassionato d’arte fin da piccolo, dopo la maturità classica silaurea presso il Laboratorio di Esercitazione Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Acquisita consapevolezza delle proprie capacità, Cirilli inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente al programma Gioco delle coppie. Nel frattempo il comico corona il suo sogno d’amore con Maria convolando a nozze nel 1993. Dalla loro unione nasce Mattia che ha riempito di gioia la vita dei suoi genitori.

La carriera dell’artista

Gabriele Cirilli acquisisce una certa notorietà partecipando Seven Show in cui interpreta il maestro d’orchestra. Il successo vero e proprio arriva con Zelig che in pochissimo tempo gli procura la fama tanto agognata diventando uno dei volti più noti e amati dal pubblico italiano. Sempre in cerca di nuovi stimoli, alterna ai programmi d’intrattenimento, il teatro e il cinema.

L’artista ha recitato in pellicole per il grande schermo come In nome del popolo sovrano, Gole reggenti, La città invisibile e Matrimonio al Sud. Inoltre Gabriele ha preso parte anche a serie televisive di forte richiamo tra le quali ricordiamo Dio vede e provvede, Belli dentro, Chiara e Francesco e Notte prima degli esami ’82.

Gabriele Cirilli ospite a Tale e Quale Show 2019

Pronto a mettersi in gioco, Cirilli continua il suo percorso professionale con Red or Black- Tutto o niente, Colorado , Techetechetè, Eccezionale veramente e All together Now.

Approda poi come concorrente a Tale e Quale Show divertendosi ad imitare le star nazionali e internazionali della musica. Come già detto in apertura di articolo, il comico l’11 ottobre è stato ospite speciale della trasmissione è rimasto affascinato dalla performance di Davide De Marinis che ha vestito i panni di Vasco Rossi.

