Report: servizi e anticipazioni stasera 21 ottobre 2019 su Rai 3

Oggi 21 ottobre 2019 alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione di Report. La trasmissione diretta da Sigfrido Ranucci torna su Rai 3 con tanti scottanti argomenti d’attualità da affrontare.

Quello di stasera sarà il primo dei dieci appuntamenti del programma che ha come obiettivo principale quello di approfondire e analizzare argomenti diversi di grande rilevanza politica, sociale ed economica. Ma cos’ha in serbo per noi Report?

La puntata d’esordio di Report si aprirà all’insegna della politica italiana. Il primo servizio infatti, intitolato la Santa Alleanza, sarà dedicato a Matteo Salvini, leader della Lega che è riuscito a trasformare un partito profondamente avverso al meridione e secessionista in un movimento sovranista. Un cambiamento di non poco conto al quale l’ex ministro dell’Interno ha aggiunto l’ostentazione di simboli religiosi in pubblico e sui social ergendosi così difensore delle radici cristiane del nostro Paese.

Poco chiaro è il ruolo di Salvini e dell’allora suo portavoce Gianluca Savoini nello scandalo del Metropol di Mosca. La trasmissione, attraverso interviste e documenti esclusivi, ha scoperto come la trattativa della Lega per i soldi e il petrolio russo sia una parte di un più ampio progetto che ha come obiettivo quello di destabilizzare l’Unione Europea. A fornirci preziose informazioni sarà Konsyantin Malofeev, personaggio vicino a Vladimir Putin che ha accettato di rivelare interessanti retroscena ai microfoni di Report. L’uomo infatti da tempo fornisce risorse economiche a partiti di estrema destra presenti nell’UE e in questi ultimi anni spesso ha ricevuto la visita dell’ex ministro dell’Interno e Savoini.

Il servizio sul caffè di stasera 21 ottobre 2019

Report passerà poi al tanto amato caffè. Attualmente per quanto riguarda il riciclo delle capsule l’unica azienda che è riuscita a raggiungere un accordo con il Consorzio italiano alluminio è Nespresso.

Il programma si è avvalso del trainer Andrej Godina e di nove professionisti dell’Istituto Internazionale assaggiatori che hanno sottoposto ad esame dieci delle bevande messe nei piccoli contenitori rigidi che sono stati poi analizzati da tre laboratori diversi. Quali saranno i risultati?

Report: il servizio sul Colosseo di oggi 21 ottobre

La prima puntata di Report si concluderà con il servizio sul Colosseo. Il più grande anfiteatro del mondo è l’attrazione turistica più visitata in Italia e proprio per questo ogni giorno può contare su grandi incassi.

La trasmissione ha indagato sul perché i biglietti molto spesso impossibili da acquistare se non attraverso venditori privati ad un prezzo però molto diverso da quello in origine.

