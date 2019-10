Inter-Juventus femminile: domani il primo Derby d’Italia rosa

Diamo il via al big match che vale come primo Derby d’Italia rosa Inter-Juventus, che si terrà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 12:30 a Solbiate Arno, in provincia di Varese.

La Juventus è data come favorita e si trova attualmente in testa alla classifica. Ma non è sola: infatti in vetta troviamo un Milan pronto a sperare in un passo falso della squadra bianconera contro la squadra di Attilio Sorbi, in modo da poter avere la possibilità di guadagnare qualche punto per la corsa scudetto.

La squadra rossonera però è tenuta a non abbassare la guardia e a portarsi a casa la vittoria con il Tavagnacco, che è ancora a secco di vittorie in questo campionato. Sotto di loro ci sono Roma e Fiorentina che fantasticano su un eventuale doppio passo falso di entrambe le squadre.

LEGGI ANCHE: Bernardeschi: storia di un talento mai pienamente espresso

Il primo Inter-Juventus femminile vale la storia

Come per la controparte maschile, anche questo match al femminile è ovviamente molto sentito da entrambe le parti. Le bianconere dominano la scena italiana da due anni a questa parte e vogliono continuare a migliorarsi per poter diventare competitive anche in Europa. Le nerazzurre sono invece al primo anno di Serie A e l’obiettivo primario è quello di mantenere la categoria per potersi piano piano migliorare e avvicinare sia la Juve che il Milan.

Chi la spunterà? In ogni caso sarà una grande giornata di sport al Felice Chinetti, stadio che si preannuncia colmo di spettatori impazienti di vedere una sfida storica disputarsi nel mondo del pallone rosa.

Le calciatrici chiave del match

Tra le possibili protagoniste dell’incontro, occhi puntati sull’esterno d’attacco dell’Inter Gloria Marinelli, artefice di un meraviglioso gol contro il Milan e in condizione strepitosa. Dall’altra parte attenzione invece al capocannoniere del campionato, Cristiana Girelli, già autrice di ben 4 reti in 3 partite con la maglia bianconera.

Dove vedere Inter-Juventus femminile in diretta tv e streaming

È possibile vedere il Derby d’Italia femminile, valido per la 4a giornata di Serie A, in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it