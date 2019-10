Why Women Kill 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 16 Ottobre 2019 CBS All Access ha annunciato il rinnovo di una serie tv antologica di genere commedia nera: stiamo parlando di Why Women Kill. Lo show nasce da un’idea di Marc Cherry. La direzione della fotografia è stata affidata a Michael A. Price, mentre le musiche sono a cura di Mateo Messina. La vice presidente esecutiva dei contenuti originali di All Access ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, accompagnando il discorso con lodi di merito nei confronti del creatore dello show; ecco le sue parole:

“Why Women Kill ha avuto una prima stagione fenomenale. Sotto la direzione creativa di Marc Cherry e con le incredibili performance del cast, è diventata una delle serie originali più viste in streaming. Non vediamo l’ora di portare ai fan nuove storie con la seconda stagione e attendiamo con ansia di vedere quali altri temi Marc esplorerà.“

Per quanto riguarda il debutto della nuova stagione, CBS non ha ancora rilasciato notizie ufficiali; al momento lo show è inedito in Italia, per vedere gli episodi nella nostra lingua dovremo attendere che una rete televisiva italiana o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importare la serie tv nel nostro Paese. In attesa di nuove informazioni sul futuro di Why Women Kill, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla trama e sul cast.

Why Women Kill 2: la trama

Al momento non sono state rilasciate anticipazioni su quale sarà la trama della seconda stagione dello show; trattandosi di una serie antologica, tuttavia, è probabile che vedremo la messa in scena di una nuova storia. La prima stagione verteva sul racconto di tre casalinghe di tre epoche diverse (anni ’60, ’80 e contemporaneo) alle prese con un problema in comune: l’infedeltà. Probabilmente il nuovo ciclo di episodi racconterà la vita di altre donne che affronteranno il medesimo problema; il tutto condito con il solito black humor che ha caratterizzato la prima stagione.

Il Cast della serie tv

Trattandosi di una serie antologica non ci è possibile sapere se i nuovi personaggi della storia di Why Women Kill saranno interpretati dagli stessi attori presenti nel cast della prima stagione o se ci saranno altri volti. Non appena avremo informazioni al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

