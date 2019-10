Dove vedere Milan-Lecce in diretta streaming o in tv

Si gioca allo stadio San Siro, domenica 20 Ottobre alle ore 20:45, il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019/2020 Milan-Lecce.

Il Milan si deve rialzare e spera di iniziare a farlo al più presto possibile sotto la guida del suo nuovo tecnico Stefano Pioli. Gara importantissima quella di questa domenica fra le due squadre: da una parte la squadra rossonera che deve rilanciarsi viste le sue poche vittorie in questo campionato e cominciare a salvare il salvabile, con dalla parte opposta il Lecce che proverà ad uscire dalla zona retrocessione.

Nelle ultime 15 gare fra le due formazioni in Serie A disputate in casa dei rossoneri, questi ultimi conducono con 12 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, risalente allo lontan stagione 1997/1998, che vide l’affermazione dei giallorossi guidati allora da Prandelli per 2-1 sui rossoneri di Fabio Capello.

LEGGI ANCHE: Pioli pronto ad affrontare il Lecce. Le parole e le possibili scelte di formazione

Condizione delle due squadre

Stefano Pioli, al debutto sulla panchina del Milan, dovrebbe confermare il modulo 4-3-3. In difesa a destra confermerà il posto a Conti, mentre sarà Theo Hernández a completare il lato sinistro della retroguardia difensiva. Al centro il cuore della difesa rossonera sarà probabilmente composto dalla coppia Musacchio-Romagnoli. A centrocampo è possibile la conferma di Biglia, mentre ad agire da mezzali dovrebbero essere Kessié e Paquetá. In attacco, dovrebbe essere confermato il tridente formato da Rebic con Suso e Piatek. Partiranno invece dalla panchina Calhanoglu e Leao.

Il mister della squadra salentina Fabio Liverani, vista la disfatta fuori casa contro l’Atalanta, dovrà pensare di sicuro a modificare qualcosa nel reparto offensivo. Mancosu dovrebbe giocare nella trequarti alle spalle della coppia d’attacco composta da Falco e Farias, senza dimenticare che possono esserci varie sorprese visto che quest’ultimo è in ballottaggio con Babacar. Per il centrocampo si pensa alla coppia Majer e Petriccione a fianco di Tachtsidis, mentre in difesa i terzini saranno Rispoli e Calderoni, con Lucioni e Rossettini centrali. Fra i pali agirà l’ex rossonero Gabriel.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic

Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Farias

Allenatore: Liverani

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il posticipo Milan-Lecce sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

