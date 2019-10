Infortuni Roma: si rinfoltisce l’infermeria, il punto della situazione

La maledizione per la Roma continua. L’infermeria si riempe sempre di più e per il nuovo tecnico Paulo Fonseca le possibili scelte su chi mandare in campo diminuiscono.

Nuovi infortuni a Roma: l’opinione di Paulo Fonseca

Durante la partita contro la Sampdoria la maledizione Roma sui giocatori è tornata, ed ha colpito sia Cristante che Kalinic. Dopo soli sette minuti di gioco della gara, Bryan Cristante è stato costretto a uscire dal campo per un problema al pube. Altro problema muscolare per i giallorossi di Paulo Fonseca che sono costretti a inserire sulla linea mediana Javier Pastore per assenza di altri centrocampisti. Del problema ne ha parlato il tecnico in conferenza stampa: “È un problema che riguarda tutte le squadre. Sono giocatori impegnati sia nei club che in Nazionale, e ogni settimana continuiamo a rilevare altri infortuni. Sollevo nuovamente questa questione e voglio citare le parole del tecnico del Psg: ‘in questo momento si stanno ammazzando i grandi giocatori’. È umanamente impossibile giocare così tante partite in poco tempo. Chi gestisce il calcio ai massimi livelli dovrebbe riflettere su questo tema. La gente va allo stadio per vedere i grandi giocatori, che però vengono coinvolti in questi infortuni. Questi calciatori non hanno il tempo per riposare e recuperare. Finito il campionato e le competizioni europee ci sono regolarmente Europei, Mondiali o coppa d’Africa. Dieci-Quindici giorni non sono un tempo sufficiente per recuperare”.

All’infortunio del centrocampista si aggiunge quello di Kalinic alla fine del primo tempo, che ha costretto Edin Dzeko ad entrare in campo prima del previsto con la mascherina protettiva per proteggere lo zigomo.

La situazione generale in casa Roma

In casa Roma la situazione è molto grave, sopratutto a centrocampo. Gli indisponibili sono: Pellegrini per circa 50 giorni, Mkhitaryan per un infortunio agli adduttori; Diawara, per la lacerazione al menisco e Under, che dovrebbe tornare in settimana. Davide Zappacosta soffre la rottura del legamento crociato e infine ci saranno da valutare le condizioni di Cristante e Kalinic.

