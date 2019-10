Inter-Borussia Dortmund: diretta streaming o in Tv. Le formazioni

Dove vedere Inter-Borussia Dortmund in diretta streaming o in Tv. Le formazioni.

Martedi 22 ottobre presso il Giuseppe Meazza di Milano avrà luogo alle ore 21:00 Inter-Borussia Dortmund, partita valida per la terza giornata della più importante competizione calcistica per i club europei.

Partita decisiva per i nerazzurri

La Champions League torna con tante partite imperdibili. L’Inter giocherà contro i tedeschi del Dortmund in una partita già molto importante per il girone in ottica qualificazione. I nerazzurri di Antonio Conte arrivano alla partita dopo una grande prestazione contro il Barcellona, dove però hanno ottenuto 0 punti, a causa di una doppietta di Luis Suarez nei secondi 45 minuti della partita. Prima ancora, all’esordio, si segnalava la cattiva prestazione contro lo Slavia Praga, con la quale l’Inter ha faticato a imporre il proprio gioco ed è riuscita a recuperare la partita solo nei minuti finali grazie al gol di Barella. I milanesi si trovano quindi in ultima posizione con un punto – insieme alla squadra Ceca – e con poche possibilità di qualificazione in caso di risultato negativo contro i tedeschi. Per Conte spazio al collaudato 3-5-2 con Lukaku e Lautaro sicuri di una maglia da titolare mentre dovrebbero farcela a tornare dal primo minuto sia Godín che Vecino.

Il Borussia Dortmund, invece, vince e convince (anche quando non strappa l’intera posta in palio). Nella prima giornata ha affrontato il Barcellona al Signal Iduna Park, dove nonostante il pareggio ha convinto molto schiacciando per ampi tratti del match la squadra spagnola. Nella seconda giornata ha affrontato lo Slavia Praga fuori casa. Campo molto ostico, a ciò nonostante ciò i tedeschi sono riusciti ad imporsi per 0-2 in scioltezza grazie alle reti di Hakimi al 35esimo e al 89esimo.

Le probabili formazioni di Inter-Borussia Dortmund

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino Asamoah; Lukaku, Lautaro

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek; Delaney, Witsel, Guerreiro; Reus, Brandt, Sancho

Dove vedere il match in diretta streaming e TV

La partita sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky alle ore 21 in diretta Tv e in diretta streaming su Now TV al medesimo orario

