Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni 21 ottobre su Rai 2

La settimana si apre all’insegna del buonumore con Stasera tutto è possibile. L’esilarante programma, in onda oggi 21 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda al suo sesto appuntamento con ancora tante sorprese e ospiti speciali.

Torna quindi il feeling good show, versione italiana del fortunato format Anything Goes adottato con successo anche in altri Paesi oltre il nostro come Spagna, Germania, Cina, Olanda e Brasile. Lo spettacolo sarà condotto dall’affascinante Stefano De Martino che ci guiderà tra le spassose prove che i concorrenti dovranno superare. Ma cos’ha in serbo per noi la trasmissione?

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 21 ottobre su Rai 2

Poche ore ci separano dalla nuova puntata di Stasera tutto è possibile che questa volta ha scelto come tema la televisione. Come già detto in apertura di articolo, timoniere della trasmissione sarà Stefano De Martino, ballerino e modello che grazie alla sua simpatia e innegabile bellezza oramai da diversi anni ha conquistato milioni di italiani. In un clima allegro e spensierato, il giovane conduttore presenterà i protagonisti del sesto appuntamento che dovranno cimentarsi in giochi che promettono grasse risate.

Ovviamente non ci sarà una giuria né premio finale in quanto le sfide non rappresentano una vera competizione. Unico obiettivo del programma è quello di intrattenere e divertire il pubblico offrendo uno spettacolo che ha il suo punto di forza proprio nella dinamiche comiche che spontaneamente innescano le bizzarre prove da affrontare.

Gli ospiti di oggi 21 ottobre 2019

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile saranno: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca Scintilla Fubelli e Gianluca Impastato. Inoltre parteciperanno al programma anche Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta. Salirà poi sul palco dell’Auditorium la Guest star Mara Venier, veterana del piccolo schermo.

Anche questo lunedì ci sarà la Stanza Inclinata, prova simbolo della trasmissione, in cui i concorrenti cercheranno di non perdere l’equilibrio e contemporaneamente improvvisare una storia seguendo le istruzioni del conduttore. Tra gag spontanee, battute, imprevisti, stravaganti sfide ed esilaranti cadute, lo show ci trascinerà in un magico mondo lontano dalle preoccupazioni quotidiane e fatto di svago, comicità e allegria.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it