Slavia Praga-Barcellona: diretta tv e streaming. Le formazioni

Sarà l’Eden Aréna, stadio dello Slavia Praga, ad ospitare la terza giornata di Champions League del gruppo F. Arriva il Barcellona di Valverde mercoledì 23 ottobre 2019. I Blaugrana sono in cerca di punti per raggiungere la vetta in solitaria, visto che momentaneamente sono fermi a 4 punti come il Borussia Dortmund.

Gara importante per il Barcellona

Il Barça è in vetta al girone, ma comunque non sta andando benissimo. È riuscito a ribaltare la partita contro i nerazzurri al Camp Nou, ma nel campo del Borussia riesce solamente ad ottenere uno 0-0. I Blaugrana non possono lamentarsi invece per quanto riguarda la loro posizione nella Liga, dove tengono il liderato con alle calcagna il Real Madrid. Il doppio scontro con lo Slavia sarà un nuovo test per portare a casa sei punti e chiudere il discorso qualificazione. Con la rosa al completo e la motivazione alle stelle, ora il Barça prova a prendere il volo. I ragazzi di Valverde stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere insidiosi in questa stagione.

Inter, attenti a quei due: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku

Ultimo nel girone invece, lo Slavia Praga, con solo un punto ottenuto contro i nerazzurri a San Siro. Una ottima prestazione in casa non basta per aggiudicarsi i tre punti contro il Borussia Dortmund, con i gialloneri che si sono imposti per 0-2. Il nuovo obiettivo è quindi guadagnare almeno un punto per rimanere in corsa l’Europa League. Diversa è la situazione in campionato dove dominano a trentacinque punti dopo 13 turni, quindi a +6 sul Viktoria Plzen, secondo.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Barcellona

Slavia Praga (4-1-4-1): Kolar, Coufal, Kudela, Horovka, Boril, Masopust, Husbauer, Soucek, Stanciu, Skoda, Olayinka.

Allenatore: Jindřich Trpišovský

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; J.Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.

Allenatore: Ernesto Valverde

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Slavia Praga-Barcellona sarà trasmessa in diretta su Sky alle ore 21 oppure su Now TV in diretta streaming.

