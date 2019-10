Eli: trama, cast e anticipazioni del film horror in streaming su Netflix

Siete in cerca di un horror dalla trama intricata? Allora Eli potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, disponibile sulla piattaforma a pagamento Netflix dal 18 ottobre 2019, è stata diretta da Ciarán Foy, regista irlandese noto al grande pubblico per film come Citadel, Sinister 2 e The Wilding.

Il lugubre lungometraggio, sceneggiato da David Chirchirillo, Ian Goldber e Richard Naing, racconta una storia tragica ma apparentemente di facile comprensione che nasconde una realtà fatta di bugie e raccapriccianti misteri. Ma qual è la sinossi di Eli?

Eli: trama e anticipazioni del film horror in streaming su Netflix

Eli è un dolce bambino di undici anni affetto da una malattia sconosciuta fortemente debilitante. Il piccolo infatti per sopravvivere deve sempre trovarsi in ambienti sterilizzati e persino l’acqua non filtrata potrebbe essergli fatale. I genitori, come facilmente intuibile, sono disperati al pensiero che l’amato figlio possa trascorrere l’intera esistenza recluso in casa. Dopo aver condotto ricerche di qualsiasi tipo con la speranza di trovare una cura o qualcuno che possa aiutarli il ragazzino è sempre più insofferente e stanco della sua routine fatta di solitudine e tristezza.

Un giorno il padre di Eli si mette in contatto con una dottoressa che sostiene di aver già guarito, grazie ad una terapia molto particolare, bambini che versavano nelle stesse condizioni del piccolo. Falliti i tentativi precedenti e senza alternative, i genitori decidono di provare questa strano trattamento e partono alla volta della clinica privata. Quest’ultima in realtà è una villa molto antica ristrutturata e completamente sterilizzata ragion per cui il ragazzo può camminare liberamente senza dover indossare maschere o protezioni di qualsiasi tipo. Immediatamente il medico e la squadra di professioniste preparano Eli al percorso che però si compone di tre dolorose fasi. Iniziata la prima, il piccolo ben presto peggiora e inizia a sentire e vedere strane presenze.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Charlie Shotwell che interpreta Eli. Kelly Reilly veste i panni di Rose mentre Sadie Sink quelli di Haley. Lili Taylor ricopre il ruolo della dottoressa Isabella Horn e Max Martini quello di Paul.

Hanno partecipato al film anche Deneen Tyler nella parte dell’infermiera Barbara, Katia Gomez in quella di Maricela e Austin Foxx che è Perry. Kailia Posey è Agnes, Parker Lovein è Lucius e Lou Beatty Jr. è il proprietario del Motel. Completano il cast di Eli Nathaniel Woolsey, Mitchell de Rubira e Bankens nella parte del leader della gang.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it