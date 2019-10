Juventus-Lokomotiv Mosca: diretta tv e streaming. Le formazioni

Juventus–Lokomotiv Mosca è il terzo match di qualificazione del girone D della Champions League, che si disputerà martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus a caccia della seconda vittoria casalinga consecutiva del suo cammino europeo, dopo quella rifilata al Bayer Leverskusen nello scorso turno. Maurizio Sarri sembra intenzionato a schierare la formazione migliore, snobbando il turnover: in porta torna Buffon, a sinistra Danilo farà rifiatare Alex Sandro, mentre il terzetto di centrocampo sarà composto dai soliti Pjanic e Khedira affiancati da Matuidi. Alle spalle di Ronaldo e di uno fra Dybala e Higuain (il primo è favorito) ci sarà ancora Bernardeschi, vista l’indisposizione di Ramsey.

La Lokomotiv Mosca potrebbe scendere in campo con lo stesso 11 visto contro l’Atletico Madrid. Il modulo di riferimento sarà il 4-1-4-1: a centrocampo ecco Krychowiak, ex obiettivo della Juventus in alcune delle sessioni di mercato precedenti; si rivede anche l’ex Inter Joao Mario che dovrebbe allargarsi sulla corsia sinistra per giocare come esterno. Howedes, ex di giornata, guiderà la difesa; mentre in attacco Smolov è favorito su Eder per giocare dal primo minuto.

Inter, attenti a quei due: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku

Le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus; Murilo; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov.

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Juventus-Lokomotiv Mosca potrà essere vista in diretta ed in esclusiva su SKY (canale 201, Sky Sport 1); in assenza di un segnale satellitare sarà ovviamente possibile attivare il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. L’appuntamento per la partita è il 22 ottobre alle ore 21:00.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it