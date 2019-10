Lecce, Brescia e Verona: le tre neopromosse spaventano la concorrenza

Il cammino delle neopromosse in Serie A sta proseguendo nel migliore dei modi. Le grandi squadre, anche quelle delle zone alte in classifica, continuano a faticare a trovare punti facili contro: Lecce, Brescia e Verona. A inizio campionato, negli scorsi anni, diverse squadre appena salite dalla Serie B si erano già ritrovate in fondo, dietro alle restanti squadre partecipanti. A volte, a questo punto della stagione, si sono ritrovate addirittura senza punti o quasi. Quest’anno la situazione sembra cambiata con Brescia, Hellas Verona e Lecce che hanno già strappato qualche punto importante.

Il Verona di Juric

Il Verona del tecnico Juric sta stupendo tutti. I veneti, prima del match contro il Napoli erano riusciti ad incassare soltanto cinque reti. Il giocatore che con la sua tecnica sta trascinando questo Verona è Miguel Veloso. Grazie alle geometrie del portoghese la squadra riesce a far un bel gioco, ad attaccare sempre il primo portatore di palla e a ricoprire subito in caso di contropiede. Il tecnico Juric è riuscito a dare un’identità di gioco alla squadra da far paura a tutte le altre.

Il Brescia

Le rondinelle di Eugenio Corini sono attualmente al 15esimo posto in classifica con una partita in meno. Il Brescia ha collezionato due vittorie contro Cagliari e Udinese e un pareggio contro la Fiorentina. Per una squadra neo promossa è un ottima media punti. I punti fermi della squadra di Eugenio Corini sono: il centrocampista Tonali, già al centro di molte voci di mercato, il difensore Cistana e l’attaccante Alfredo Donnaruma, che ha segnato 25 reti in 32 presenze la scorsa stagione di Serie B.

Il Lecce

La squadra di Fabio Liverani ha avuto molta difficoltà con le big, però ha vinto importanti match contro Torino, Spal e ha siglato un fondamentale pareggio contro il Milan del nuovo tecnico Pioli. Attualmente la squadra si trova in 16esima posizione subito sotto Verona e Brescia.

