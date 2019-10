Salernitana-Perugia: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni



Sabato 26 Ottobre allo stadio Arechi di Salerno si giocherà alle ore 15:00 Salernitana-Perugia, match valido per la nona giornata del campionato di Serie B.

La Salernitana, reduce dalla sconfitta contro il Venezia per 1-0 (gol di Bocalon nel primo tempo), vuole ottenere a tutti i costi una vittoria che manca da due giornate per tenere il passo a Crotone ed Empoli, mentre il Benevento mostra un accenno di fuga mettendosi a +3 dalle contendenti al primo posto. La squadra di Giampiero Ventura, ex allenatore della nazionale di calcio italiana, si prepara ad uno scontro diretto al vertice per due squadre, a pari punti in classifica, che lottano per ottenere la promozione diretta in Serie A.

Il Perugia, come la Salernitana, viene da una sconfitta fuori casa proprio contro la capolista Benevento. Nel match del Vigorito gli umbri hanno preso gol nella prima mezzora (rete di Armenteros) e non sono riusciti a riagguantare il pareggio nonostante i padroni di casa abbiano giocato per trenta minuti in 10 uomini, per l’espulsione di Tello. Anche i perugini vorranno tenere il passo delle contendenti alla promozione diretta cercando di ottenere punti da questa ardua sfida di Salerno. Sarà sicuramente da tenere sott’occhio Pietro Iemmello, bomber del Perugia e capocannoniere del campionato cadetto a quota 7 gol. La squadra allenata da Massimo Oddo dovrà fare a meno di Carraro per l’espulsione ottenuta contro il Benevento, assenza importante per il centrocampo dei biancorossi.

Pallone d’Oro 2019: ecco la lista dei 30 finalisti e i favoriti

Le probabili formazioni di Salernitana-Perugia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Di Tacchio, Kiyine, Maistro, Firenze, Lopez; Giannetti, Djuric.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Dragomir, Falzerano, Kouan; Bonaiuto; Falcinelli, Iemmello.

Dove vedere in tv e streaming la partita

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it; in onda anche dalla piattaforma DAZN.





SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it