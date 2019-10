Crotone-Venezia: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni



Si giocherà allo stadio comunale Ezio Scida di Crotone, sabato 26 Ottobre alle ore 15:00, per la nona giornata del campionato di Serie B, Crotone-Venezia.

Il Crotone, dopo aver inanellato tre vittorie di fila, ha frenato la sua corsa pareggiando 1-1 all’Arena Garibaldi contro il Pisa di Luca D’Angelo. Partita che si mise in salita alla metà del primo tempo per la rete di De Vitis, ripresa nel secondo tempo dallo sloveno Golemic, che ha così regalato ai crotonesi, oltre la gioia del gol, un punto fondamentale che dà continuità al percorso intrapreso dalla squadra rossoblu. In prossimità della nona giornata il Crotone si trova al secondo posto con 15 punti, in piena zona promozione diretta. La squadra calabrese, nel turno successivo, dovrà fare a meno del difensore Gigliotti, perché espulso domenica contro il Pisa.

Un Venezia sempre alla ricerca di un equilibrio di squadra

Il Venezia sembra aver trovato una gran forma, mettendo uno dietro l’altro ben cinque risultati positivi dopo la sconfitta in casa contro il Chievo. Di estremo valore la vittoria ottenuta la scorsa giornata contro la Salernitana per 1-0 grazie al gol siglato dal veneto doc Bocalon alla fine del primo tempo. Un segnale importante arriva dalla porta inviolata ottenuta dalla squadra veneta, che nonostante l’ottava posizione in classifica detiene la terza miglior difesa del campionato, un dato importante e da non sottovalutare. Lo stesso non si può dire della fase offensiva, infatti con sole 8 reti dopo otto giornate gli arancioneroverdi hanno difficoltà a segnare; capocannoniere dei veneti Bocalon con sole 3 reti. Contro il Crotone si prospetta un match avvincente e ricco di sorprese, dove entrambe le squadre cercheranno la vittoria per rimanere in zona promozione.

Le probabili formazioni di Crotone-Venezia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Mazzotta, Crociata, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ceccaroni, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso; Lollo, Fiordilino, Zuculini; Di Mariano; Capello, Bocalon.

Dove vedere in tv e streaming la partita

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it, in onda anche dalla piattaforma DAZN.

