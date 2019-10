Francesco Cardamone: chi è ne Il Collegio 4, età e biografia

Chi è Francesco Cardamone è uno dei venti adolescenti che vedremo nella quarta edizione nel programma Il Collegio, trasmesso su Rai Due.

Il Collegio pronto a riaprire i battenti

Per il quarto anno consecutivo Il Collegio si riconferma uno dei programmi più attesi dai giovani e non. La trasmissione mostra l’approccio di venti adolescenti in un collegio, facendogli rivivere l’esperienza scolastica del 1982.

Il programma non avrà una conduzione vera e propria, ma una voce narrante esterna commenterà le vicende dei ragazzi.

È Simona Ventura la presentatrice scelta per accompagnare i ragazzi in questa esperienza e suo figlio Niccolò Bettarini la affiancherà nella conduzione de Il Collegio Off.

Chi è Francesco Cardamone

Francesco Cardamone è uno dei più giovani concorrenti de Il Collegio, ha 14 anni e frequenta la terza media a Roma. È nato a Roma dove vive con la sua famiglia, di lui però non si hanno molte informazioni, in quanto ragazzo molto riservato e poco social. Nonostante la giovane età Francesco sembra essere alquanto preparato su materie come italiano ed epica, come si può evincere dal suo provino.

Un ragazzo acculturato, che non dovrebbe far fatica a cavarsela durante le lezioni de Il Collegio. Ma questo si vedrà, tutto può succedere all’interno della trasmissione.

Francesco è molto studioso e vanta una grande cultura, la sua media scolastica è buona e questo farà sicuramente piacere ai docenti che insegneranno ai ragazzi. Nelle passate edizioni sono stati molti gli errori fatti dai ragazzi in merito a domande di cultura generale: Francesco sarà preparato su tutto?

Un ragazzo poco social

Francesco Cardamone non ha un profilo Instagram, magari è troppo giovane e i genitori non glielo consentono, o magari deciderà di aprirne uno non appena il programma inizierà.

Digitando il suo nome su Instagram comunque compaiono già delle fan page ancora prima della messa in onda della prima puntata de Il Collegio.

Deciderà di unirsi anche lui alla community di Instagram?

