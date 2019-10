Spezia-Juve Stabia: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni



Sabato 26 Ottobre alle ore 15:00 si disputerà allo stadio Alberto Picco della Spezia, la partita che vale per la nona giornata del campionato cadetto, Spezia-Juve Stabia.

Spezia e Juve Stabia hanno due aspetti importanti in comune: hanno entrambe 7 punti in classifica e nell’ultimo turno di campionato hanno vinto dando una grande prova di supremazia.

A sorpresa lo Spezia ha vinto allo Stadio Adriatico contro il Pescara per 1-2, una trasferta caratterizzata da una rimonta dopo lo svantaggio del primo tempo. Nella prima mezzora della prima frazione di gioco il Pescara ha siglato l’1-0 (gol di Pepin). Nel secondo tempo in due minuti Bartolomei e Gudjohnsen vanno in rete completando la rimonta spezzina. Galvanizzati da questa inaspettata vittoria adesso i giocatori di Italiano hanno la testa solo allo scontro diretto con la Juve Stabia per uscire fuori dalla zona play-out.

La Juve Stabia vince e convince: dopo la vittoria esterna per 1-2 contro il Trapani, ha messo in cascina la seconda vittoria di fila contro il Pordenone per 4-2. Partita nella quale i padroni di casa campani hanno messo subito le cose in chiaro imponendosi sui friulani per 4-1 nel primo tempo e chiudendo il secondo tempo in 4-2 dopo un autogol di Calo. Quest’ultimo, nonostante l’autogol, è stato il migliore in campo, poiché autore di 3 assist dei 4 gol segnati dalla squadra di Fabio Caserta. Si prevedono spettacolo e scintille nella gara dell’Adriatico, la prova del 9 per entrambe le squadre che puntano ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni Spezia-Juve Stabia

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, Ricci, Mora; Ricci, Gyasi, Bidaoui.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Calo, Galvano; Elia, Mallamo, Canotto; Forte.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport, anche in HD. Per riuscire a seguire il match in streaming si potrà sfruttare la piattaforma gratuita RaiPlay, cercando la diretta sul sito raiplay.rai.it; in onda anche sulla piattaforma DAZN.



