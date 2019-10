Celtic-Lazio: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla

Giorno 24 ottobre, presso il Celtic Park si giocherà Celtic-Lazio, terzo march valido per la qualificazione del girone E dell’Europa League.

I padroni di casa, forti di due risultati utili consecutivi, guidano la classifica del girone con 4 punti. Dopo un pareggio strappato con le unghie agli avversari dello Stade Rennais fuori casa, con un uomo in meno e sotto di un gol, la squadra scozzese ha portato a casa un deciso 2-0 nella seconda partita contro i rumeni del CFR Cluj. In Premiership entusiasmante è la lotta a due con i Rangers, a parità di differenza reti e di punteggio, per la conquista del primo posto. Ora il Celtic si prepara ad affrontare la Lazio di Filippo Inzaghi. I biancocelesti hanno perso il primo match contro la CFR Cluj per 2-1, riuscendo però a far risultato contro lo Stade Rennais, portandosi quindi al secondo posto, dietro ai prossimi avversari. Match interessante dunque, che potrebbe dare per favoriti gli scozzesi, visto il momento di forma altalenante della formazione romana: la Lazio costruisce, crea e segna tanto, ma subisce altrettanto. L’ultima partita di campionato contro l’Atalanta, in cui la Dea è riuscita a pareggiare un pesantissimo 3-0, ne è la prova. Sicuramente, a ogni modo, la difesa del Celtic dovrà temere Ciro Immobile, che in campionato ha realizzato 8 reti, vantando così la media di un gol a partita.

Probabili formazioni Celtic-Lazio

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo, Brown, McGregor, Forrest, Rogic, Elyounoussi, Edouard. Allenatore Lennon

Lazio (3-5-2): Strakosha, Vavro, Acerbi, Bastos, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi

Queste le formazioni delle due squadre secondo quelle che possono essere le previsioni in base alle precedenti partite. In casa Lazio, ha deluso Luiz Felipe, sembra quindi che ci sarà spazio per Vavro. Riconfermato Lazzari dopo il fastidio avvertito prima del match contro l’Atalanta. Uno tra Milinkovic e Luis Alberto non è detto che parta titolare, ma entrambi dovrebbero avere del minutaggio, in quanto pedine fondamentali. Ballottaggi tra Lulic e Jony e Correa e Caicedo. In casa Celtic si ripropone la stessa formazione che ha vinto 6-0 contro il Ross Country, in campionato.

Dove vedere il match in diretta streaming in tv

Celtic-Lazio potrà essere vista in diretta televisiva, in chiaro, sul canale TV8, sulla piattaforma Sky, canale Sky Sport 1 HD, ed eventualmente in streaming usufruendo del servizio Sky go per gli abbonati, utilizzando un pc o un dispositivo connesso a internet.

