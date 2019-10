Roma-Borussia M’Gladbach: diretta tv e streaming. Le formazioni

Roma-Borussia M’Gladbach è la terza partita del turno di qualificazione del girone J di Europa League: verrà disputata giovedì 24 ottobre alle ore 18.55 presso lo “Stadio Olimpico” di Roma.

Roma-Borussia M’Gladbach: le probabili formazioni

La Roma sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma per quanto riguarda la rosa a disposizione: incredibile ma vero, dall’inizio della stagione, si contano 14 infortuni (muscolari o traumatici); un record assoluto a livello italiano ed europeo. Situazione che costringe Fonseca ad inventarsi qualcosa, in tutti i reparti. In porta ovviamente confermato Pau Lopez, che sarà difeso da Florenzi, Fazio, Smalling e uno tra Kolarov (che potrebbe anche essere impiegato in mediana) e Spinazzola.

Quanti indisponibili!

Il centrocampo è il reparto più colpito dall'”epidemia” infortuni: l’ultimo ad aggiungersi all’elenco degli indisponibili, infatti, è Bryan Cristante che a causa di un problema muscolare dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico e stare fuori 3 mesi. Scelte obbligate allora con Veretout e Pastore (in ballottaggio con Kolarov) in mediana; sulla trequarti agiranno Zaniolo e Kluivert sugli esterni e Perotti da trequartista. In attacco, con Kalinic out, rimane il solo Dzeko, costretto a giocare con la mascherina per via di una frattura allo zigomo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Zaniolo, Perotti, Kluivert; Dzeko.



Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, Thuram, Plea; Embolo.

Roma-Borussia M’Gladbach: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky (canale 201, sky sport uno); gli abbonati potranno vedere il match anche su smartphone, PC o tablet usufruendo del servizio streaming della tv satellitare, Sky Go.

