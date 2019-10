Arsenal-Vitoria Guimarães: diretta tv, streaming e formazioni

Giovedì 24 ottobre alle 21:00, presso l’Emirates Stadium si giocherà Arsenal-Vitoria Guimarães, terza partita del girone F, valido per la qualificazione alla fase a eliminazione della competizione UEFA Europa League.

Come stanno le squadre

Il girone F vede il dominio dell’Arsenal, dopo solo due partite. Dati alla mano, osserviamo una differenza reti di 7 gol di cui 4 messe a segno nell’ultimo match contro lo Standard Liège, e nessun gol subito. In Premier League l’Arsenal fa più fatica, trovandosi a un distacco di 10 punti dalla capolista Liverpool. La sorpresa del momento, comunque, è soprattutto il diciottenne Gabriel Martinelli, che nell’ultima partita di Europa League si è reso protagonista con due gol e un assist. Interessante anche Bukayo Saka, attaccante classe 2001, ormai regolarmente dentro le meccaniche di Emery, assist a volontà e gol anche per lui. I giovani non mancano di certo ai Gunners. La formazione ospite è l’ultima del girone, con una differenza reti negativa di 3 gol e nessuna vittoria, mentre in campionato ha collezionato 12 punti in sette partite, conquistando fino a ora il quarto posto. Se per l’Arsenal, quindi, potrebbe essere l’occasione per ipotecare la qualificazione al turno successivo, per gli avversari questa partita rappresenta l’ultima spiaggia per provare a portare a casa qualche punto, ma non sarà facile.

Probabili formazioni Arsenal-Vitoria Guimarães

Arsenal (4-2-3-1): Emiliano Martinez, Kolašinac, Luiz, Mustafi, Chambers, Torreira, Xhaka, Saka, Willock, Martinelli, Aubameyang.

Allenatore: Unai Emery

Vitoria Guimarães (4-3-3): Silva, Sacko, Tapsoba, Henrique, Hanin, Will Poha, Agu, Evangelista, Edwards, Bonatini, Davidson.

Allenatore: Ivo Vieira

Arsenal-Vitoria Guimarães: dove vederla in diretta tv e streaming

Arsenal-Vitoria Guimarães verrà trasmessa in esclusiva dai caneli Sky, sui canali Sky Sport Football – Sky Sport 253. Per seguire il match in streaming basterà accedere con i propri dati all’applicazione Sky go, utilizzando un dispositivo con la connessione dati

