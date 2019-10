Incidente Treviso: morto un motociclista di 46 anni, la dinamica

Evento tragico questa mattina presto a Salgareda, nei pressi di via Risorgimento, nel trevigiano. Un uomo di 46 anni, Mirko Lucchetta, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. L’uomo viveva a Corbolone di San Stino di Livenza ed era padre di due bambine di 11 e 13 anni. Erano le 7.45, l’uomo si stava recando al lavoro ed era quasi arrivato alla sua destinazione, la 3B, come riporta TrevisoToday, dove lavorava come impiegato alla produzione.

Incidente Treviso: morto il motociclista, la ricostruzione

Cos’è successo? Stando alle prime ricostruzioni, Lucchetta stava viaggiando sullo scooter Suzuki per andare a lavoro, quando d’improvviso è stato tamponato e poi travolto da una Citroen C2 guidata da un ragazzo di 29 anni, residente in zona. Lucchetta è stato sbalzato dalla moto ed è scivolato sull’asfalto, fino a essere travolto dall’auto che lo ha investito: diverse persone si sono fermate e hanno cercato di soccorrerlo, tentando di tirare fuori il corpo da sotto il veicolo, ma purtroppo, quando gli infermieri del Suem 118 sono arrivati sul posto con l’autoambulanza, non c’era già più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia stradale di Vittorio Veneto, che ha chiuso la zona per effettuare indisturbati i rilevamenti e gli accertamenti del caso, che sono ancora in attesa di essere chiariti. Stando alle prime notizie, infatti, la Citroen che ha investito Lucchetta non stava viaggiando veloce. I due mezzi, inoltre, stavano viaggiando verso la stessa direzione (da Campodipietra a Ponte di Piave). In base ai primi video registrati dalle telecamere di sorveglianza, tutto sarebbe partito da un rallentamento del traffico causato da uno scuolabus che stava svoltando a sinistra. È proprio durante questo momento che è avvenuto l’incidente, probabilmente dovuto alla generale decelerazione non rilevata.

Il traffico nell’area attorno alla zona dell’incidente ha subito inevitabilmente dei rallentamenti.

