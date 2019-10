Liverpool-Tottenham: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Ad Anfield, domenica 27 ottobre 2019 alle ore 17:30, si giocherà il match Liverpool-Tottehnam, valido per la decima giornata di Premier League. Situazione completamente opposta quella delle due squadre, dove ognuna punta ad obiettivi diversi e di certo sarà una partita incerta.

Liverpool al top, Tottehnam in crisi

Liverpool primo in classifica a 25 punti fermato dopo otto giornate consecutive dal Manchester United, che dà filo da torcere e non permette di far guadagnare i tre punti ai Reds. Padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà il portiere brasiliano Alisson, davanti a lui Matip e van Dijk, mentre sulle corsie Alexander-Arnold e Robertson a completare la linea difensiva dei Reds. A formare il centro della squadra abbiamo Fabinho accompagnato dal dinamismo di Henderson e Wijnaldum. Attacco affidato al solito tridente: Salah-Firmino-Mané.

Spurs, che invece dopo nove giornate si trovano a meno tredici dal primo posto. Una situazione complicata e l’impegno contro il Liverpool, la squadre più in forma del campionato, non aiuta alla squadra di Pochettino. Scenderanno in campo con il 4-3-1-2 i ragazzi di Pochettino. In porta spazio al portiere argentino classe ’92, Gazzaniga, protetto dalla coppia centrale Alderweireld-Vertonghen mentre ad occupare il posto da terzini ci saranno Aurier e Rose. Centrocampo affidato a Winks affiancato da Sissoko e Ndombele, che garantiranno tanta forza fisica al centrocampo. Sulla trequarti Lamela che dovrà supportare la coppia d’attacco: Son-Kane.

Pallone d’Oro 2019: ecco la lista dei 30 finalisti e i favoriti

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Allenatore: Jürgen Klopp

Tottenham (4-3-1-2): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Ndombele; Lamela; Son, Kane.

Allenatore: Mauricio Pochettino

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Liverpool-Tottenham sarà trasmessa questa domenica in diretta su Sky alle ore 17:30 oppure su Now TV in diretta streaming.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it