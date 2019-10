Attentato Oslo 22 ottobre 2019: ambulanza sulla folla, bilancio feriti

Attentato Oslo 22 ottobre 2019: al momento non è ancora possibile parlare di terrorismo ma, come sempre in questi casi, quel che è certo è il terrore seminato dal gesto compiuto da un uomo di 30 anni nella capitale della Norvegia. La persona armata di fucile, poi fermata dalla polizia, ha rubato nel centro di Oslo un’ambulanza lanciandosi contro dei passanti. Per fermarlo, come hanno raccontato alcuni testimoni, la polizia avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Al termine dell’inseguimento l’ambulanza si è schiantata contro il cancello di un edificio.

Bilancio feriti

L’ambulanza, prima di essere bloccata, ha travolto come detto alcune persone tra le quali una coppia di anziani e una mamma con un passeggino in cui c’erano due gemelli di 7 mesi. I feriti sono stati trasportati con urgenza in ospedale. Nessuno di loro sembra versare in gravi condizioni. La polizia dopo aver comunicato di aver recuperato «il controllo dell’ambulanza» ha fatto sapere di essere alla ricerca di una donna, presunta complice. Questa la descrizione: «pelle chiara, 165 cm, capelli castani leggermente ricci, indossa una giacca nera, sembra ubriaca. La donna è stata osservata l’ultima volta a Rosenhoff». Ed il conseguente invito a contattare la polizia. Dalle prime informazioni sembra che sia l’uomo fermata che la donna attualmente ricercata abbiano precedenti penali.

Nessuna conseguenza negativa, oltre allo spavento, per i 3 membri a bordo dell’ambulanza. L’intervento ha reso necessaria la presenza di un elicottero e di molti agenti a presidio del quartiere residenziale nella parte nord di Oslo. Precisamente il fatto di cronaca è avvenuto nel distretto di Torshov.

Attentato Oslo 22 ottobre 2019, il racconto del testimone

Molte le persone presenti nella stessa zona dell’incidente. Ecco il racconto del testimone Omar Khatuyev: «Ho visto l’ambulanza correre ad alta velocità proprio verso di me. Ho dovuto fare una manovra per evitare una collisione. Ho sentito diversi colpi». Altre persone presenti sul luogo dell’incidente hanno aggiunto: «Mio marito ha visto un poliziotto sparare al lato del guidatore dell’ambulanza».

