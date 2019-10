Il Collegio 4: anticipazioni prima puntata, cast completo e ambientazione

Oggi 22 ottobre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Il Collegio 4. Il fortunato docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach’me, approda al primo appuntamento della nuova stagione con tante novità e sorprese.

Anche in questa edizione seguiremo le vicende scolastiche e umane di venti studenti nati nel 2000 catapultati in anni ben diversi da quella in cui sono cresciuti. Non mancherà poi il corpo docente, guidato da Paolo Bosisio, a cui spetterà il compito di formare le giovani menti. Ma cos’ha in serbo per noi Il Collegio 4?

Il Collegio 4: anticipazioni prima puntata e ambientazione

C’è grande attesa per la nuova edizione del reality show che affascina sia i giovanissimi che gli adulti. Dopo il 1960, 1961 e 1968, Il Collegio 4 sarà ambientato nel 1980. Venti studenti nati nel 2000 dovranno abbandonare quindi tutte le abitudini e le tecnologie attuali per uniformarsi completamente con gli anni in cui molto probabilmente i propri genitori frequentavano le medie.

Riconfermata come sede della scuola il Convitto di Celana a Caprino Bergamasco in Lombardia. I ragazzi quindi si immergeranno in quel periodo storico attraverso il make up, la televisione, il cinema e la musica e i dispositivi elettronici di quel periodo come il Commodore 64, il primo modello di computer giunto nel nostro Paese o le videocassette. Sperimenteranno poi la breakdance, l’aerobica e l’Urban Art. l’82 poi è l’anno in cui l’Italia ha vinto i Mondiali e al Collegio 4 non mancherà una squadra di calcio.

Il cast completo del docu-reality

Tra le tante novità di quest’anno c’è l’entrata nel cast del programma di Simona Ventura. La conduttrice arricchirà ulteriormente la trasmissione tramite sui ricordi, aneddoti ed eventi emozionanti accaduti nel 1982. Di seguito l’elenco degli studenti de Il Collegio 4:

Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA)

Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg)

Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD)

Francesco Cardamone, 14 anni (Roma)

George Ciupilan, 17 anni (Stella – SV)

Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli)

Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza)

Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI)

Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma)

Inoltre saranno compagni di classe de Il Collegio 4 anche:

Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS)

Maggy Gioia, 14 anni (Milano)

Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI)

Benedetta Matera, 14 anni (Napoli)

Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE)

Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO)

Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM)

Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE)

Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL)

Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM)

Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino)

A capo del corpo docente ci sarà Paolo Bosisio mentre tra i professori de Il Collegio 4 ci saranno vecchie conoscenze e nuovi insegnanti:

David Wayne Callahan (Inglese);

Alessandro Carnevale (Arte);

Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica);

Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze);

Luca Raina (Storia e Geografia);

Lucia Gravante (Sorvegliante);

Piero Maggiò (Sorvegliante)

Le new entry de Il Collegio 4 sono invece:

Daniele Calanna (Educazione fisica);

Giovanna Giovannini (Educazione musicale),

Valentina Gottlieb (Aerobica),

Carlo Santagostino (Informatica)

Carmelo Trainito (Breakdance)



