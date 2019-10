Psv Eindhoven-LASK: diretta tv e streaming e formazioni

Giovedì 24 ottobre alle 21:00, presso il Philips Stadion avrà luogo il match Psv Eindhoven-LASK, valido per la terza giornata del girone D, per il passaggio alla fase a eliminazione diretta in Europa League.

Come stanno le squadre

Il girone D vede il primato del Psv Eindhoven a punteggio pieno, con 7 reti realizzate e 3 subite nelle prime due partite giocate contro lo Sporting prima (3-2) e il Rosenborg dopo (4-1). Da sottolineare le prestazioni di Donyell Malen che ha messo la firma su 3 gol in queste prime uscite di coppa. Il Lask segue il Psv, insieme allo Sporting, con una vittoria e una sconfitta. La differenza reti presenta una squadra contenuta ed equilibrata: 2 le reti segnate, 2 quelle subite; tra l’altro si la squadra vanta la miglior difesa del girone. In campionato gli olandesi si trovano a pari-punti con Ajax e Vitesse, in piena lotta per la conquista del primo posto. Nell’ultima partita di campionato hanno, però, subito un brutto colpo, perdendo 3-0 contro l’Ultrecht. Gli austriaci del Lask Linz vengono da un pirotecnico 7-2, risultato che li avrà esaltati non poco in vista del match di coppa europea. In campionato hanno conquistato 26 punti in 11 partite, ottenendo così il secondo posto fin qui, con tre punti a separarli dal sia dal primo e che dal terzo posto.

Probabili formazioni Psv Eindhoven-LASK

Psv Eindhoven (4-2-3-1): Ruiter, Sadilek, Viergever, Baumgartl, Dumfries, Rosario, Hendrix, Doan, Ihattaren, Bergwijn, Malen.

Allenatore: Eirik Horneland

Lask (3-4-2-1): Schlager, Wiesinger, Trauner, Filipovic, Ranftl, Holland, Michorl, Renner, Goiginger, Frieser, Raguž.

Allenatore: Valérien Ismaël

Dove vedere Psv Eindhoven-LASK in diretta tv e streaming

Il match di Europa League valido per la terza giornata del girone D sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport HD. Il servizio di streaming con l’applicazione Sky go, sarà inoltre, come sempre attivo per gli abbonati sky con un dispositivo connesso a internet.

