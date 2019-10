Partizan-Manchester United: diretta tv e streaming. Le formazioni

Il match valevole per il terzo turno di qualificazione di Europa League (Gruppo L) tra Partizan Belgrado e Manchester United si disputerà il 24 ottobre alle ore 18:55, allo Stadion FK Partizan di Belgrado, in Serbia.

Partizan-Manchester United: sfida per il primo posto del girone?

I padroni di casa vengono da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 sfide disputate tra campionato ed Europa League ed occupano momentaneamente il primo posto della classifica del Girone L, a pari merito con lo United, con 4 punti realizzati fino ad ora: 4 i gol segnati e 3 quelli subiti. Partizan che è quinto nel campionato di Superliga serba con 23 reti messe a segno e 7 subite fino ad oggi.

Il Manchester United non ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione, ma, proprio nello scorso turno, ha avuto il merito di fermare l’incredibile serie di vittorie consecutiva del Liverpool in campionato. 14esima posizione in Premier League, pochi gol fatti, ancor meno certezze e molte discussioni attorno alla posizione del tecnico Solskjaer: i Red Devils, però, si trovano di fronte la possibilità di spianare la strada verso il primo posto del girone e, per questo, non possono sbagliare.

Quanto potrebbe incidere l’infortunio di Zapata per l’Atalanta?

Partizan-Manchester United: le probabili formazioni

Partizan (4-2-3-1): Stojkovic; Urosevic, Pavlovic, Ostojic, Miletic; Zsjelar, Scekic; Sano, Natkho, Tosic; Sadiq.

Manchester United (4-3-1-2): Romero; Wan-Bissaka, Jones, Rojo, Williams; Pereira, McTominay, Fred; Mata; Martial, Greenwood.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match tra Partizan e Manchester United, valido per il terzo turno di qualificazione di Europa League, sarà trasmesso in esclusiva ed in diretta su Sky, al canale 253 (Sky Sport HD). I clienti Sky, inoltre, potranno vedere la partita su smartphone, PC o tablet usufruendo del servizio streaming della tv satellitare, Sky Go.

