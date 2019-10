Bayern Monaco-Union Berlino: dove vederla. Le formazioni

Bayern Monaco-Union Berlino: dove vederla. Le formazioni

Sabato 26 ottobre alle ore 15 e 30 si svolgerà la partita tra Bayern Monaco-Union Berlino allo stadio Allianz Arena, match valido per la nona giornata di Bundesliga 2019/20

Campionato tedesco che quest’anno sta regalando emozioni sin dalla prima giornata. Infatti, dopo le prime otto giornate abbiamo nove squadre in soli due punti. Il testa al gruppo abbiamo il Borussia Monchegladbach con 16 punti, invece in fondo a questo gruppo abbiamo il Leverkusen con 14 punti.

Come arriva alla partita il Bayern Monaco

La squadra allenata da Niko Kovač si trova attualmente in terza posizione, a solo una lunghezza dalla vetta. La posizione del tecnico dopo l’ultimo pareggio contro l’Asburgo è molto in bilico, su questo si è espresso anche il portiere titolare dei bavaresi con un messaggio molto duro verso lo stesso tecnico: “Vincere solo 4 partite su 8 non va bene, non è questo il nostro livello: se prendi gol all’inizio e alla fine della partita vuol dire che c’è un problema di testa. Questo qui non è il Bayern Monaco“. La situazione in casa Bayern si complica ulteriormente con l’infortunio di Sule.

Come arriva alla partita l’Union Berlino

L’Union Berlino arriva alla partita contro il Bayern Monaco dopo una grande vittoria contro il Friburgo battuto per 2 a 0. Attualmente sono in 14 esima posizione con 7 punti, non lontani dalla zona pericolosa della classifica. Nell’ Union Berlino vedremo senza dubbio in mezzo al campo il dinamismo di Gentner e l’intelligenza tattica di Andrich; fondamentali i due esterni, Trimmel e Lenz, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco.

Quanto potrebbe incidere l’infortunio di Zapata per l’Atalanta?

Probabili formazioni Bayern Monaco-Union Berlino

Probabile formazione Union Berlino (3-4-3): Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Parensen; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bulter

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Martinez, Boateng, Kimmich; Alcantara, Tolisso; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski.

Bayern Monaco-Union Berlino: dove vederla

La partita Bayern Monaco-Union Berlino sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it