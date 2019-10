Finché morte non ci separi: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film

Amanti del genere horror rallegratevi, a breve approderà sul grande schermo Finché morte non ci separi. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 24 ottobre 2019, è stata diretta da Matt Bettinelli- Olpin e Tyler Gillet, registi statunitensi che hanno già lavorato insieme dietro la macchina da presa in La stirpe del male.

La commedia nera, il cui titolo originale è Ready or Not, è stata prodotta da Mythology Entertainment con Vinson Films, distribuita da 20th Century Fox mentre la sceneggiatura è di Guy Busick e Ryan Murphy. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera da brivido!

Come già detto in apertura di articolo, Finché morte non ci separi sarà in programmazione al cinema dal 24 ottobre 2019. La pellicola racconta la storia della bella e dolce Grace, giovane donna che sta per coronare il suo sogno d’amore con Alex, rampollo della famiglia Le Domas, ricchissima dinastia fondatrice di famosi giochi da tavola. Felici ed emozionati, i due ragazzi si sposano e dopo il matrimonio la novella moglie attende con gioia la prima notte di nozze.

Al settimo cielo e convinta di essere fortunata ad aver intrecciato la sua esistenza a quella dell’altolocato uomo, il sorriso sul volto della protagonista di Finché morte non ci separi è destinato a spegnersi in breve tempo. I suoceri e gli altri parenti stretti di Alex invitano Grace a partecipare ad una strana tradizione della loro casata: il nuovo arrivato deve prendere parte ad un gioco che in questa circostanza è nascondino. Se inizialmente la donna crede che si tratti di uno stupido scherzo, ben presto si rende conto che in realtà è al centro di una caccia all’uomo dove la preda è lei stessa. Sopravviverà o soccomberà al macabro rituale dei Le Domas?

Il cast del film

In Finché morte non ci separi Samara Weaving interpreta Grace Le Domas mentre Adam Brody è Daniel Le Domas. Mark O’Brien veste i panni di Alex Le Domas, Henry Czerny quelli di Tony e Andie MacDowell è Becky.

Hanno partecipato al film anche Kristian Bruun nel ruolo di Fitch Bradley, Melanie Scrofano in quello di Emilie Le Domas e Elyse Levesque che è Charity. Completano il cast Nicky Guadagni nella parte di Helene e John Ralston in quella di Stevens.

