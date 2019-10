Brooklyn: trama, cast e curiosità del film stasera in tv Rai 1

Siete in cerca di un film che sappia emozionarvi? Allora Brooklyn potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2015, in onda stasera 23 ottobre 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da John Crowley, regista noto al grande pubblico per pellicole come Intermission, Boy A, Is Anybody There? e Il cardellino.

Il lungometraggio dai toni drammatici, sceneggiato da Nick Hornby e distribuito da 20th Century Fox, racconta l’emozionante storia di una ragazza irlandese divisa tra la nuova vita in America e il forte legame con la sua terra d’origine. Ma qual è la sinossi di Brooklyn?

Brooklyn: trama del film stasera in tv su Rai 1

Anni ‘50 del ‘900. Eilis è una ragazza irlandese che è nata e cresciuta nella piccola cittadina di Enniscorthy. La giovane, pur adorando la sua terra, sente di non poter trovare nel paesino un’occupazione che le garantisca un futuro tranquillo. Proprio per questo decide di emigrare negli Stati Uniti dove spera di poter realizzare i propri sogni. Intraprende così un faticoso viaggio in nave per poi giungere finalmente a Brooklyn.

Inizialmente la donna ha qualche difficoltà ad adattarsi alle nuove abitudini del posto ma passo dopo passo si costruisce una carriera e si innamora di Tony, idraulico italiano che ricambia i suoi sentimenti e con il quale si sposa in segreto. Proprio quando nulla sembra poter turbare la serenità di Eilis, un tragico evento stravolge la sua vita. Un giorno la protagonista riceve una drammatica notizia: la sua adorata sorella è improvvisamente deceduta. Distrutta dal dolore, lascia Brooklyn e torna a casa dalla madre sicura di trattenersi solo per un breve periodo. Tuttavia il contatto con la sua Irlanda, gli amici e la conoscenza di un giovane e affascinante uomo rendono dubbiosa la ragazza che non è più sicura di voler ripartire.

Il cast del film

In Brooklyn Saoirse Ronan interpreta Eilis Lacey mentre Emory Cohen è Tony Fiorello. Domhnall Gleeson veste i panni di Jim Farrell, Jim Broadbent quelli di Padre Flood e Julie Walters è Madge Kehoe. Inoltre Eva Birthistle recita la parte di Georgina, Jessica Paré quella di miss Fortini e Fiona Glascott è Rose Lacey.

Hanno partecipato al film anche Jane Brennan nel ruolo di Mary Lacey, Eileen O’Higgins in quello di Nancy e Jenn Murray che è Dolores Grace. Emily Bett Rickards, Eve Macklin, Nora-Jane Noone e Bríd Brennan sono rispettivamente Patty McGuire, Diana Montini, Sheila e Kelly. Mary O’Driscoll è miss McAdam, Michael Zegen interpreta Maurizio Fiorello e Paulino Nunes è il signor Fiorello. Infine James DiGiacomo veste i panni di Frankie Fiorello, Christian de la Cortina quelli di Laurenzio Fiorello e Ellen David è la signora Fiorello. Completano il cast di Brooklyn Iarla Ó Lionáird nel ruolo di Frankie Doran e Gerard Murphy in quello di Lacey.

Brooklyn: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Brooklyn è basato sull’omonimo romanzo Colm Tóibín, scrittore e critico letterario irlandese. Le musiche del lungometraggio sono a cura di Michael Brook mentre la fotografia è di Yves Bèlanger. La pellicola inoltre ha conquistato ben tre candidature al Premio Oscar, una a Golden Globes e cinque a Critics Choice Award.

L’opera è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival e alla fine della proiezione ha ricevuto una standing ovation. Infine le scene sulla spiaggia irlandese sono state girate a Curracloe Strand, location utilizzata anche per una sequenza de Salvate il soldato Ryan.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it