Massimiliano Varrese: chi è ad Amici Celebrities 2019, carriera e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Massimiliano Varrese: è un ballerino, cantante e attore salito alle luci della ribalta soprattutto per il ruolo di Furio Zani nella serie tv Grandi domani del 2005.

Ecco chi è Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è nato a Roma il 5 gennaio 1976. Dopo un periodo in Toscana tra Grosseto ed Albinia torna a Roma per frequentare lo I.A.L.S, Centro Nazionale di danza, musica e teatro. La sua carriera televisiva è iniziata nel 1997 con una partecipazione in uno spot pubblicitario; successivamente viene lanciato da Raffaella Carrà nella trasmissione Carràmba! Che fortuna come ballerino-cantante. Continua il suo percorso televisivo con Operazione Odissea, Il bello delle donne 2-3, il già citato Grandi domani, Carabinieri – Sotto copertura, Carabinieri 5, La Sacra Famiglia e Il sangue e la rosa. Per Massimiliano Varrese però non vi è solo il mondo della televisione: infatti la carriera da attore va di pari passo con la sua esperienza in teatro, che lo porta a vincere il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale. Al di fuori della sfera lavorativa Massimo è istruttore di arti marziali, in particolare di kudo. Ha una relazione con Valentina Melis, che nel 2017 lo ha reso padre di Mia. Il suo profilo Instagram è @massimilianovarrese

Amici Celebrities 2019

Amici Celebrities è un formt ideato da Maria De Filippi e condotto da Michelle Hunziker. Nella squara Bianca di Massimiliano Varrese capitanata da Giordana Angi, ci sono Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Pamela Camassa e Martin Castrogiovanni. Contro di loro troviamo Alberto Urso ei suoi Blu: Joe Bastianich, Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini. Le due squadre si affronteranno a colpi di acuti e piroette, dovremo aspettare le prossime puntate per scoprire chi avrà la meglio.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it